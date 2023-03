Te puede gustar o no, puede ser de tus series favoritas o no, pero es innegable que Club de Cuervos no es una serie sacada sólo de la imaginación. El futbol mexicano sí se mueve en gran medida como lo vemos en la serie.

¿No nos crees? Basta enlistar unos cuantos ejemplos para darnos cuenta de que sí es así. Especialmente cuando tenemos tan reciente la famosa “reestructuración” del futbol mexicano a raíz del vergonzoso fracaso en el Mundial de Qatar 2022.

Ejemplos de Club de Cuervos en el futbol mexicano/Cuartoscuro

El futbol mexicano sí es ‘Club de Cuervos’ y estos ejemplos lo demuestran

Desde el machismo aún presente, pasando por las influencias de personajes ajenos al deporte como tal, hasta la compra de un lugar en Primera División. Club de Cuervos es un reflejo del futbol mexicano y acá van algunos ejemplos que lo demuestran.

Foto: Club de Cuervos en Facebook (Netflix)

El futbol (mexicano) es para hombres

A pesar de la existencia y crecimiento de la Liga MX Femenil, el futbol mexicano se mantiene como una burbuja controlada por hombres. Nada lejano a lo que vemos en Club de Cuervos con Isabel y las dificultades para llegar a la presidencia del equipo a pesar de estar mucho más capacitada que su hermano.

¿Por qué no hay ninguna mujer en la presidencia de algún equipo en la Liga MX? En la serie esto cambia e Isabel lo logra, pero basta ver el recién reinventado Comité de Dueños que eligió a Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana, para notar que las mujeres están aún muy rezagadas de las decisiones en el mundo real.

Foto: Club de Cuervos en Facebook (Netflix)

El gobierno metiendo mano en el futbol mexicano, ¿de dónde sacaría algo así ‘Club de Cuervos’?

Desde los primeros capítulos de la serie vemos cómo se manejan las relaciones entre los altos directivos de un club y la política. Un equipo de futbol puede ser un gancho importante de votos, según la serie, y en la vida real no es tan distinto.

Casos en Veracruz o Tijuana (Fidel Kuri y Jorge Hank) evidencían la relación entre la política mexicana y el futbol. De Carlos Ahumada mejor ni hablamos. O qué me dices de los exfutbolistas que mostraron lo fácil que se puede triunfar en una elección tras ganarse a la gente en la cancha (ahí están Cuauhtémoc Blanco o Manuel Negrete).

Ejemplos de Club de Cuervos en el futbol mexicano/Cuartoscuro

La influencia de las televisoras

En Club de Cuervos se destapan casos de amaños de partidos gracias a árbitros pagados por una televisora. Decir que hay ejemplos en el futbol mexicano de esto sería meternos en un problemón, pero de que se nota la influencia, se nota.

Televisa y TV Azteca llevan mano cuando de derechos exclusivos para transmitir a la Selección Mexicana se trata y Qatar 2022 fue el ejemplo perfecto. Además, hace poco Yon de Luisa fue acusado de rendirle cuentas a Emilio Azcárraga en pleno programa en vivo.

La compra de un lugar en Primera División

Aunque en Club de Cuervos el equipo no ganó su lugar en Primera División ganando la final de Ascenso, de todos modos regresaron al máximo circuito gracias a que Chava compró a los Carneros, ¿recuerdas?

La lista de equipos que llegaron a Primera División en la Liga MX gracias a la compra de la franquicia es muy larga. Mazatlán es el caso más reciente, pero uno de los más famosos fue cuando los Tiburones Rojos de Veracruz le quitaron el puesto a La Piedad sin obstáculo alguno en el 2013, pese a que los Reboceros ganaron su lugar jugando.

Ejemplos de Club de Cuervos en el futbol mexicano/Cuartoscuro

La corrupción en Club de Cuervos que el Cártel del Gol ejemplifica muy bien

Los fichajes y posibilidades de jugar en un equipo profesional son un punto central para evidenciar la corrupción del futbol mexicano en Club de Cuervos. Si viste la serie recordarás muy bien el caso de Tony y el entrenador Goyo.

En el futbol mexicano de la vida real tuvimos el ejemplo del Cártel del Gol, una investigación que destapó casos de fichajes irregulares y comisiones a los entrenadores por aceptarlos.

El Pacto de Caballeros

Nada nuevo se puede decir del Pacto de Caballeros, ese acuerdo verbal entre los dueños de los clubes para controlar los fichajes y transferencias de los jugadores en México, vetando a todo aquel futbolista que no se alineara.

Verlo en Club de Cuervos resulta muy interesante, pero en este caso la realidad supera a la ficción y el Pacto de Caballeros ya no es secreto para nadie. Hasta la Cofece sancionó a la Femexfut y a la Liga MX por tan descarada violación a los derechos y libertades de los jugadores.

Ejemplos de Club de Cuervos en el futbol mexicano/Foto: Liga BBVA MX (Facebook)

Seguro nos quedamos cortos con los ejemplos, ¿verdad? Cuéntanos qué otro caso lamentable del futbol mexicano se refleja perfecto en la serie de Netflix.

Foto: Club de Cuervos en Facebook (Netflix)