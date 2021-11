Los precios de reventa, el Coach Beard y los mexas en Cincinnati: Lo que no se vio del Estados Unidos vs México

México cayó 2-0 ante Estados Unidos en Cincinnati y certificó la tercera derrota consecutiva ante los estadounidenses en el último semestre, y con ello perdió también el liderato del Octagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El resultado dejó helado al equipo mexicano y a sus aficionados, que volvieron a escuchar el famoso “dos a cero”, que se convirtió en un clásico cuando los partidos se jugaban en Columbus, y allá estuvimos para contarte lo que vimos antes, durante y después del partido.

La reventa, nada barata

No sólo en México se hace ruido con la reventa. En Estados Unidos también se aplica y un boleto para ver el juego contra México llegaba hasta los mil 500 dólares, algo así como 30 mil pesos mexicanos. ¿Te animarías a comprar uno?

¿Por qué se jugó en Cincinnati?

Por lo general, los estadounidenses nos llevaban a Columbus para poner las condiciones a su favor lo más que se pusiera, pues en esa sede la comunidad mexicana no es tan grande, además de que el frio cala.

Bueno, pues las bajas temperaturas se mantuvieron en Cincinnati, pero también se eligió esta sede porque es una de las opciones de cara al Mundial del 2026, pero también porque al inmueble le caben 26 mil aficionados.

De esta manera, se evitó un estadio de mayor capacidad con la finalidad de reducir la cantidad de aficionados mexicanos, por lo cual limitaron la venta al club de fans de US Soccer, a miembros del Cincinnati FC y por último a la venta general, pero aún así hubo varios mexas en el estadio.

Show previo al arranque del partido de México

Para espectáculo, Estados Unidos se pinta solo. Previo al arranque del partido se apagaron las luces para dar paso a un breve show de fuego pirotécnicos antes de que los jugadores salieran al terreno de juego.

Coach Beard, en el estadio

El juego entre Estados Unidos y México fue el pretexto perfecto para reunir a verdaderos expertos del futbol, y entre ellos se encontraba el Coach Beard, quien funge como auxiliar técnico de Ted Lasso, el protagonista de la serie de Apple TV. ¿A quién ayudaría más en el banquillo, al ‘Tata’ Martino o a Gregg Berhalter?

Al final del partido de México

Estados Unidos tiene una generación prometedora de jugadores. La mayoría de sus futbolistas juegan en Europa, pero además son titulares y no superan los 24 años de edad, por lo cual este equipo puede alcanzar su tope de cara al Mundial del 2026.

La exhibición contra México dejó satisfecha a la afición de Estados Unidos, que cada vez se involucra más en el futbol y por ello terminaron tomándose selfies después del silbatazo final.

La gente está tomandose selfies para recordar el momento….y no los culpo pic.twitter.com/UfnXwAPSPW — Sopitas (@sopitas) November 13, 2021

La estatua de la libertad y fans mexicanos en las tribunas

No sólo los mexicanos nos la arreglamos para pintar las tribunas con nuestro ingenio. En Cincinnati se dieron cita personajes importantes en la historia de los Estados Unidos, como la Estatua de la Libertad, Abraham Lincoln y George Washington.