Lo que necesitas saber: Franco Colapinto no ha sumado puntos en el Gran Premio de México

Franco Colapinto se confesó fan de Checo Pérez cuando era niño en Argentina. Consideraba que “era el argentino de la Fórmula 1”, pero además manifestó un amor especial por el Gran Premio de México, el cual espera cada año “porque siento que es en familia”.

En México viven cerca de 21 millones de personas originarias de Argentina, pero además Franco Colapinto destacó que cuenta con una base sólida de fans mexicanos.

“México y Brasil son las carreras que más espero. Disfruto porque siento que es en familia, que es en Argentina”.

Franco Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez / Alpine

Latinoamérica se une para apoyarme a mí y Checo y no pasa en otros deportes

Colapinto ha sido objeto de críticas por la forma en la que los fans argentinos suelen ofender a otros pilotos, sin embargo, consideró que México es una especie de descanso sobre este tema, ya que en nuestro país encuentra muchos fans latinos que se unen para apoyarlo a él y a Checo.

“Hay algo que va más allá del deporte y del automovilismo, es el nivel de cómo la comunidad se une y es algo que no había visto en otro deporte y estoy orgulloso de que haya sido gracias a Checo, gracias a mí, que estemos unidos como latinos.

“No lo vemos en otro deporte, sino que vemos todo lo contrario, vemos agresiones, peleas, puteadas… y eso es lo que me genera orgullo ver que latinoamericano se junta para apoyarme a mí y a Checo, no se pelean, y demuestra que las sociedades jóvenes están evolucionado, están creciendo y mejore en el futuro y estaría buenísimo que se mejore y se mantenga en otros deportes“, dijo en una conferencia organizada por Mercado Libre.

“Como amante de la Fórmula 1 estoy orgulloso y agradecido con los fans mexicanos, porque yo amo México”, comentó.

Checo y Franco Colapinto / Alpine

¿Cómo le ha ido a Franco Colapinto en México?

Aunque Franco disputa su primera temporada completa en Fórmula 1, esta es la tercera vez que compite en México.

La primera vez fue en la temporada 2024, cuando sustituyó a media temporada al estadounidense Logan Sargeant en Williams, y terminó en el duodécimo lugar.

En 2025 sustituyó al australiano Jack Doohan también a media temporada, aunque ahora en Alpine, y finalizó en la posición 16.