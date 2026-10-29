Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor indígena de derechos humanos, en Chenalhó

Un grupo de hombres armados atacó al defensor indígena de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez en la región de los Altos de Chiapas.

Lo que necesitas saber: El informe preliminar de la Fiscalía de Chiapas indicó que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, dispararon corta contra Pérez.

Desde abril de 2025, la Misión Permanente de México ante la ONU advirtió de las amenazas contra Reynaldo Pérez, quien el 28 de octubre fue asesinado en un ataque armado en Chenalhó, Chiapas.

De acuerdo con medios nacionales como La Jornada —que citó fuentes de Seguridad—, un grupo de hombres armados atacó y asesinó al defensor indígena de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez en la región de los Altos de Chiapas.

Foto: @FGEChiapasOficial.

Se sabe que el ataque, presuntamente, sucedió en la casa de Pérez Pérez en Yabteclum.

Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor indígena de derechos humanos

La tarde del 28 de octubre, el fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven, publicó en redes sociales un breve mensaje sobre el caso de Reynaldo Pérez.

Allí, el fiscal explicó que estaba en San Cristóbal de Las Casas supervisando las investigaciones del asesinato de Reynaldo Pérez en Chenalhó.

“Les garantizamos que no habrá impunidad ante este lamentable hecho. He designado a un grupo especial para realizar las diligencias correspondientes y tareas de investigación a fin de llevar a los responsables ante la justicia”, escribió.

El informe preliminar de la Fiscalía de Chiapas indicó que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, dispararon corta contra Pérez.

Foto: especial.

Aunque, Jorge Luis Llaven declaró a medios locales que, por lo pronto, no tenían una línea de investigación concreta y que tampoco contaban con elementos para vincular el caso con un conflicto local.

El fiscal describió a Reynaldo Pérez como una persona que estaba en contacto constante con la oficinas de la Fiscalía Indígena y que ofrecía sus servicios como abogado y asesor.

Reynaldo Pérez

Reynaldo Pérez Pérez era defensor de derechos humanos. Junto con el activista José Vázquez entró al mecanismo de protección para personas defensoras en junio de 2023.

Ese año, Reynaldo Pérez sobrevivió —con más de 200 personas desplazadas de Santa Martha— a un atentado.

Foto: @nmasforo.

Su trabajo es reconocido por el acompañamiento a personas desplazadas, por grupos armados, del sector de Santa Martha en el municipio de Chenalhó. Y por ser mediador entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán.