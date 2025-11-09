Lo que necesitas saber: El nuevo estadio de los Commanders se construirá en donde antes estaba el Estadio RFK en Washington.

¿Cómo les suena el nombre del ‘Donald Trump Stadium’? Y es que resulta que desde la Casa Blanca andan diciendo que al presidente de Estados Unidos, le gustaría que el nuevo estadio de los Washington Commanders de la NFL lleve su nombre.

Al menos eso es lo que dijo Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa. Sin embargo, todavía es muy pronto para buscarle un nombre al estadio, más si tomamos en cuenta que la construcción iniciará en el 2026 y se planea que esté listo hasta el 2030.

Foto: truthsocial/@realDonaldTrump

¿Estadio de los Commanders llevará el nombre de Donald Trump?

Según Karoline Leavitt, los Commanders deberían llamar su nuevo estadio en honor a Donald Trump, ya que ‘gracias’ a él se aprobó su construcción.

Sin embargo, se le olvidó mencionar que hace unos meses, en junio del 2025, también amenazó con cancelar la obra si el equipo no regresaba a su nombre original: Washington Redskins.

“Seguramente sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio”. Dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Trump.

Estadio de los Washington Commanders / Fotografía Wikipedia

Ahora seguro la pregunta es ¿Los Commanders pueden nombrar su nueva casa Donald Trump Stadium? La respuesta es no, o al menos el equipo como tal no tiene esa decisión.

Si bien, ellos son dueños del nombre, seguramente los encargados de elegirlo será el Consejo de Distrito de Columbia. Y no es por echarle la sal a Trump, pero es probable que tengan que analizar varias propuestas comerciales para decidir el nuevo nombre.

Ahora, aún hay mucho para decidir eso, al menos seis años en lo que acaba la construcción. El nuevo estadio se construirá en donde antes estaba el Estadio RFK en Washington, lo que significa que el equipo regresara la que fue su casa.