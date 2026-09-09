Lo que necesitas saber: Como 1907 estaba en la Serie D antes de la pandemia

El próximo jueves debuta en Champions League el modesto equipo italiano Como 1907, cuyo estadio tuvo que ser remodelado para este torneo. Los trabajos se centraron en aumentar la capacidad de aforo y para el juego contra Leipzig podrán ingresar 14 mil aficionados.

Este será el juego más importante en la historia del club, por lo cual la demanda de boletos incrementó considerablemente, por lo cual muchos de los aficionados que han seguido al equipo desde hace décadas, no alcanzaron lugar para este partido.

El estadio Giuseppe Sinigaglia, casa del Como 1907 / FB

Directivos del Como 1907 ceden sus entradas para los aficionados más veteranos

Este tipo de casos es más frecuente en el futbol y otros deportes en tiempos de influencers o creadores de contenido, pero también por el fenómeno del turismo deportivo que se ha propagado principalmente por Europa, lo cual ha desplazado a los aficionados “tradicionales”.

Por ello, el presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso decidió donar sus entradas para este partido, que en total son cuatro, para que fueran donadas a los aficionados más veteranos del club.

Otros directivos del club replicaron esta dinámica y en total fueron donadas 40 entradas, pero además de ello, el club ofrecerá transporte y ayuda a quienes tengan dificultades físicas para ir al partidos.

Una aficionada del Como 1907 posa la playera del club para la temporada 2026-27

De esta manera, el Como 1907 se comprometió a pasar por Mario Pozzetti, un aficionado de 90 años, y Enrico Colombo, de 81.

Otro de los aficionados beneficiados es Gerardo Mandressi, un aficionado muy popular de este club y quien es mejor conocido como Il Barba, y quien tiene cerca de 70 años de edad.

Como 1907, un club que se acerca a sus aficionados

En pleno auge internacional, el club se ha acercado a sus aficionados de diferentes maneras. Por ejemplo, ha involucrado a sus seguidores en campañas para promocionar ropa, entre ellos Paolo Scanziani, dueño de un bar cercano al estadio y que es un lugar emblemático para los aficionados del club, quien modeló parte de la colección retro.

Paolo Scanziani, el aficionado que trabaja en el bar cercano al estadio del Como

Asimismo, la presentación de la actual playera se hizo a través de la repartición de jerseys a aficionados de la ciudad, en diversos negocios, así que es este equipo crece y atrae a nuevos aficionados, pero no se olvida de los que han estado en sus tribunas desde hace años, en las buenas, en las malas, en la Serie B y hasta en la Serie D, en la cual estaba hasta 2019.