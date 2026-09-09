Acá te contamos todo lo que debes saber sobre el kick off de la temporada 2026-27 de la NFL: formato, horarios, equipos y lo que debes conocer sin importar que seas o no seas un experto en la NFL

Lo que necesitas saber: El kick off de la NFL se transmite por televisión abierta

¡La temporada 2026 de la NFL está por comenzar! Tuvieron que pasar 213 días desde el día en que se jugó el Super Bowl hasta este 9 de septiembre, cuando se juega el primer partido de esta nueva campaña.

Acá te contamos todo lo que debes saber sobre el kick off de la temporada 2026-27 de la NFL, sin importar si seas un experto o si le vas entrando al mundo de la NFL, así que toma nota.

New England Patriots / FB

¿Qué es el Kick off de la NFL?

El kick off como tal el saque con el que se da inicio un partido de futbol americano, y éste se hace con una patada con la cual se entrega el ovoide al equipo rival, para que éste comience la primera serie ofensiva del partido.

El actual formato de kick off establece que la patada inicial se debe hacer desde la yarda 35 y el resto de jugadores del equipo se debe alinear en la yarda 40 contraria.

Los jugadores del equipo receptor, deben alinearse a partir de la yarda 30 y 35.

Si el ovoide cae antes de llegar a la zona de anotación y la yarda 20, la primera ofensiva iniciará en la yarda 40.

¿Quiénes juegan el kick off de la NFL?

Los equipos se disputan el kick off son los New England Patriots, uno de los equipos más populares desde los años 2000 y donde jugó Tom Brady, el máximo ganador en la historia del Super Bowl (ya está retirado).

El otro equipo son los Seattle Seahawks, vigente campeón del Super Bowl, en el cual de hecho vencieron a los Patriots, por lo cual este juego ha comenzado a ser catalogado como “la revancha”.

Es una tradición que el vigente campeón inaugure la temporada, es por eso que los Seahawks tienen este honor en casa, así que se espera una auténtica fiesta en el Lumen Field, en la ciudad de Washington.

Desde 2016, el kick off no era protagonizado por los dos equipos que jugaron el Super Bowl.

Seattle Seahawks

¿A qué hora es el kick off de la NFL?

El kick off de la temporada 2026 de la NFL está programado a las 6:20 de la tarde, y si quieres verlo en vivo, podrás verlo por Canal 5, ESPN y también por Disney+.

¿Cómo quedaron Patriots y Seahawks en el Super Bowl?

Los Seattle Seahawks ganaron el Super Bowl del 2026 29-13 sobre los New England Patriots 29-13, por lo cual los Pats buscan abollarle la corona al campeón en calidad de visitante en esta oportunidad de “revancha”.

Los Seahawks ganaron el Super Bowl del 2026

¿Quién ganará el kick off de la NFL?

La mayoría de las casas de apuestas dan como favorito a los Seattle Seahawks para ganar por tres puntos en el kikck off de la temporada 2026.

Sin embargo, los Pats se han reforzado con las alas abiertas A.J. Brown (viene de los Philadelphia Eagles) y Romeo Doubs (viene de los Green Bay Packers), mientras que Seattle perdió a Kenneth Walker III (se fue a los Chiefs), quien fue el MVP del pasado Super Bowl.

Ojo a este dato. Solo seis veces el equipo local ha perdido el primer partido de la temporada de la NFL. Los últimos casos fueron en 2022 y 2023, con los Rams y Chiefs.

2022: Rams 10-31 Bills

Rams 10-31 Bills 2023: Chiefs 20-21 Lions

Acá te dejamos la programación completa de la Semana 1 de la NFL.