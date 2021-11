¿Cómo, cúando y dónde ver los cuartos de final de la liguilla en la Liga MX?

Se acerca el final del Apertura 2021, pero arranca la Liguilla de nuestra siempre bien amada y ponderada Liga MX. Grandes partidos son los que nos darán a los cuatro semifinalistas que lucharán por el título y los enfrentamientos están para disfrutarse… América vs Pumas, por ejemplo.

Lo malo de la Liguilla es que ya no tendremos esos partidos tan agradables de viernes, pero hay unas por otras, porque se coronará un nuevo campeón. Cruz Azul no pasó del repechaje, así que no podrá defender su campeonato y algún equipo sumará una estrella a su escudo.

Pero vamos a lo que nos truje, porque después del repechaje América, Atlas, León y Tigres esperaban a sus rivales para los cuartos de final. América vs Pumas, Atlas vs Rayados, León vs Puebla y Tigres vs Santos son los cruces que veremos en Liguilla.

Clásico Capitalino en cuartos de final de la Liguilla, es el platillo más atractivo por la rivalidad que existe entre América y Pumas, peeeeeeeeero, no podemos dejar de lado algunos otros cruces como Tigres vs Santos, que se han visto las caras varias veces en fases finales, incluso en finales.

¿Dónde ver los partidos de cuartos de final de la Liguilla?

América vs Pumas en la Liguilla… una vez más

Con la posibilidad que daba el repechaje de jugar varios clásicos, el Capitalino salió para esta Liguilla y son varias las veces que se han enfrentado en estas instancias. América ha salido ganador de las últimas veces, muchos se acordarán de esa goleada en el Azteca vs Pumas.

Pero estos Pumas son diferentes y con la experiencia de Lillini de llegar a una final contra León, ya sabe lo que significa jugar la Liguilla, así que no será un rival fácil para Santiago Solari y América, que no cerró tan fuerte el campeonato como ellos hubieran querido.

El partido de ida se jugará en el Estadio Olímpico Universitario el miércoles 24 de noviembre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México y la transmisión correrá a cargo de TUDN en televisión abierta y de paga. La vuelta será en el Estadio Azteca el sábado 27 a las 19 horas y para verlo, también será en TUDN.

Atlas vs Rayados

Por sorprendente que parezca, Atlas terminó como sublíder y no fue casualidad ni suerte, pues los ‘Rojinegros’ desplegaron un futbol fabuloso gracias a Diego Cocca, quien está sacando lo mejor de su equipo y busca romper esa larga racha sin ser campeón… total si Cruz Azul ya pudo, ellos también.

El juego de ida ser jugará en Monterrey, el ‘Vasco’ Aguirre recibirá a Atlas este miércoles 24 de noviembre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA. Para el sábado 27 de noviembre, el Estadio Jalisco será el escenario para el partido de vuelta en Liguilla, a las 21:05 horas. La transmisión de la ida será por Fox Sports y en la vuelta, son dos opciones: TUDN y TV Azteca.

León vs Puebla

Si comparamos todos los duelos de la Liguilla, posiblemente este partido sería el menos atractivo de todos los que están en los cuartos de final, pero para nada es un partido que será aburrido ni nada por el estilo. Puebla buscará ser el caballo negro de la fase final.

Jueves 25 de noviembre será la fecha para el partido de ida. El Estadio Cuauhtémoc verá a las 19 horas a los dos equipos saltar a la cancha y la transmisión será por TV Azteca. El domingo 28 en el Nou Camp, conoceremos al último semifinalista de la liguilla. El partido comenzará a las 20:05 horas, por Fox Sports.

Tigres vs Santos, ya todo un Clásico de la Liguilla

Dos equipos que se conocen a la perfección, ya sea en el torneo regular y Liguilla, pues son dos equipos que son constantes en este tipo de instancias. Podemos recordar finales, grandes partidos y muchos goles, por lo que promete mucho este encuentro.

Este jueves 25 desde el TSM, se jugará el partido de ida a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y con transmisión en TUDN y TV Azteca. La vuelta está programada para el domingo 28 a las 18 horas y para ver el partido tendrás que sintonizar en TUDN.