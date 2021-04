Foto: Getty Images ¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el Clásico Regio entre Tigres vs Monterrey? April 23rd, 10:04am April 23rd, 10:04am Jorge Cuevas Deportes

La Liga MX ya entró en su fase final y se están jugando los puestos para repechaje y liguilla, Tigres necesita los puntos para aferrarse a la fase final y el sueño de volver a ser campeón, mientras que Monterrey quiere afianzarse en lo alto de la tabla e ir directamente a los cuartos de final.

Rayados no llega en su mejor momento al Clásico Regio, pues en sus últimos 5 partidos sólo tiene 2 victorias y 3 derrotas. Tiene 25 puntos en el actual campeonato y se encuentra en la quinta posición, una victoria le significaría escalar un peldaño más en la tabla, si los resultados se le dan, podría llegar a la tercera posición.

Tigres, por su parte, se ha visto envuelto en la polémica en los últimos días por la renovación del Tuca Ferretti, así que el partido frente a Rayados, será más que especial. Los ‘felinos’ se ubican en el puesto 10, con 19 puntos y el Clásico Regio marcará un parteaguas en la temporada porque una derrota lo podría dejar fuera del repechaje, mientras que la victoria lo acerca a la liguilla.

En total se han jugado 114 Clásicos Regios oficiales en los diferentes torneos que se han suscitado en México y el saldo es bastante parejo, cada uno tiene 39 partidos ganados y 35 empates, sólo 1 partido se vio invalidado por una anécdota que involucra una goleada, una firma falsa y un bochornoso suceso en la Liga MX.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Clásico Regio?

El partido se llevará a cabo el 24 de abril a las 9:10pm desde el Estadio Universitario. Marco Antonio Ortíz Nava será el árbitro oficial del encuentro y completan el cuerpo arbitral los asistentes Pablo Hérnandez Luna y Karen Díaz Medina, mientras que Victor Alfonso Caceres será el cuarto árbitro.

La transmisión del partido será por el canal Afizzionados, exclusivo de la TV de paga. En la señal de Sky lo podrás encontrar en el canal 1564 para la señal HD y 564 en la tv regular. Para la plataforma Izzi podrá encontrar el partido en el canal 503.

Por todo en el Clásico @TigresOficial : ⚽️| Tigres vs Rayados

🗓️ | Sábado, 24 Abril

⏰| 09:00 PM

🏟️ | Estadio Universitario

📍| Jornada 16 | #Guard1anes2021

📺| Afizzionados 🇲🇽

Figuras a seguir en el Clásico Regio

Tigres: En el conjunto felino no es de esperar que André-Pierre Gignac sea la figura a seguir en cada partido, pues el francés ha demostrado su calidad en juegos importantes y este no será la excepción. Nahuel Guzmán es otro de los que siempre está bajo los reflectores en partidos como estos y no dudamos que se pueda convertir en figura.

Rayados: Rogelio Funes Mori es la clave en ataque de Monterrey, su calidad goleadora es conocida por todos y específicamente por Tigres, pero no podemos dejar pasar la calidad de Maxi Meza, quien se ha encargado de tomar las riendas de Rayados.