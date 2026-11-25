Se acabó la era del 'Turco' Antonio Mohamed con Toluca. El equipo escarlata anunció que el estratega argentino dejará el banquillo de los Diablos al finalizar el actual semestre, por lo cual la liguilla y la Copa Intercontinental serán los últimos torneos que dirija y para 2027 el club tendrá un nuevo DT.

Se acabó la era del ‘Turco’ Antonio Mohamed con Toluca. El equipo escarlata anunció que el estratega argentino dejará el banquillo de los Diablos al finalizar el actual semestre, por lo cual la liguilla y la Copa Intercontinental serán los últimos torneos que dirija y para 2027 el club tendrá un nuevo DT.

“El Deportivo Toluca FC informa que de común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, indica el comunicado.

Mohamed dejará al Toluca

Mohamed se va del Toluca con al menos seis títulos

Antonio Mohamed ha dirigido al Toluca desde el torneo Clausura 2025 y desde ese entonces ha conseguido seis títulos, entre ellos el bicampeonato de la Liga MX en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025.

Logró también el Campeón de Campeones y Campeones Cup, además de la Concachamapions y la Leagues Cup, ambas en el 2026.

Mohamed dejará Toluca al final de la temporada / Mexsport

La cuenta podría crecer si Toluca se corona en el actual torneo, al cual calificó a la liguilla en el quinto puesto y abrirá los Cuartos de Final contra Altas.

Además, jugará la Copa Interncontinental, la cual se celebra del 9 al 16 de diciembre y en caso de jugar la final de la Liga MX, ésta se tendrá que posponer hasta la penúltima semana de diciembre.

Nos enseñaste a confiar, a estar unidos y a creer Las palabras faltarán para agradecer tu legado inolvidable https://t.co/05gAlutpEq — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

¿Último juego del ‘Turco’ Mohamed en el Nemesio Díez?

El último partido del ‘Turco’ Mohamed en el Nemesio Díez podría ser este miércoles, en la ida de los Cuartos de Final, contra Atlas, pues en caso de ser eliminado el sábado, en el Jalisco, tendrá que disputar sus últimos partidos en la Intercontinental, en Qatar.