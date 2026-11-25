Lo que necesitas saber: Esta acusación señala que tenía negativos fotográficos de 35 milímetros con material sexual explícito que involucraba a menores de edad.

Fue el pasado 22 de octubre cuando algunos medios internacionales informaron que Thomas Jr., el hijo mayor de Thomas Markle, lo habría denunciado por posesión de contenido de pornografía infantil.

Luego de esto, a principios de noviembre, resulta que las autoridades catearon una bodega nada más y nada menos que acá en México, precisamente en Tijuana, Baja California.

Según informó AFP, durante el operativo encontraron revistas de origen asiático que tendrían alrededor de 20 años de antigüedad, así como equipo de cómputo.

Foto: @Sunrise.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce exactamente el contenido de las revistas ni la información que contiene el equipo.

Ahora el caso acaba de dar un giro de 180 grados y es que resulta que en Estados Unidos ya enfrenta una acusación federal bastante grave.

¿De qué lo acusan exactamente?

Pues bueno, según informó la oficina del FBI en Los Ángeles, un gran jurado federal presentó dos cargos contra Thomas Wayne Markle por posesión de material de abuso sexual infantil.

Esta acusación señala que tenía negativos fotográficos de 35 milímetros con material sexual explícito que involucraba a menores de edad. Y como si eso no fuera poco, algunas fotografías mostrarían a un hombre junto a los menores.

Además, un testigo identificó a Thomas como el hombre que aparece en al menos dos de ellas.

Por estos dos cargos, el papá de Meghan Markle podría enfrentar hasta 40 años de prisión, es decir, un máximo de 20 años por cada uno, en caso de que las autoridades lo declaren culpable.

Foto: @Sunrise.

Hasta el momento, Thomas Markle mantiene su postura de inocencia y niega tener ese tipo de contenido en su poder.

Por ahora habrá que esperar a ver qué más se destapa en la investigación, pues, con los materiales que las autoridades han encontrado durante las últimas semanas, seguramente saldrá más información sobre este caso.