De los ocho partidos de liguilla, sólo cinco serán transmitidos por televisión abierta y hasta ahora sólo uno le tocaría a TV Azteca, una vez definidas las transmisiones para los juegos de ida y de vuelta de los Cuartos de Final, así que toma apunte.

Lo que necesitas saber: En caso de que Chivas llegue a la final, Prime Video tendrá los derechos para el juego de vuelta

De los ocho partidos de liguilla, sólo cinco serán transmitidos por televisión abierta y hasta ahora sólo uno le tocaría a TV Azteca, una vez definidas las transmisiones para los juegos de ida y de vuelta de los Cuartos de Final, así que toma apunte.

En ocasiones anteriores, Televisa había compartido con TV Azteca los derechos de transmisión de algunos partidos, pero hasta el momento la televisora del Ajusco solo ha confirmado dos partidos, mientras que FOX se quedará con dos y Prime Video tendrá otro, así que si quieres ver toooodos los juegos de la liguilla, ya sabes que plataformas contratar o pedir prestadas.

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¿Cuántos partidos de liguilla tendrá TV Azteca?

Si eres fan del ‘Deus’ de la narración, Christian Martinoli, del ‘Doctor’ García y del ‘Inmortal’ Jorge campos, tienes que saber que además del juego de ida entre Toluca y Atlas en estos Cuartos de Final, ya confirmaron que tendrán el duelo de vuelta entre América y Monterrey.

Habrá que esperar noticias sobre si tendrán algún otro partido de vuelta, como el de Cruz Azul o el del ‘Chorizo Power’.

Miércoles

Toluca vs Atlas: 18:50

Sábado

América vs Monterrey: 21:00

América vs Monterrey por Azteca

Azteca sólo ha confirmado el Toluca vs Atlas

Los otros juegos que van por Televisa

Televisa tendrá en total cinco juegos, incluyendo el duelo entre Toluca y Atlas, así com el duelo de ida entre Monterrey y América, a través de Canal 5.

Los partidos de vuelta que irán por Canal 5 es el Atlas vs Toluca y América vs Monterrey, el sábado, y cerrarán con el partido entre Cruz Azul y Toluca.

Miércoles

Toluca vs Atlas: 18:50

Sábado

Atlas vs Toluca: 19:00

América vs Monterrey: 21:00

Domingo

Cruz Azul vs Leon: 21:00

Fox tendrá los partidos del jueves

El jueves sí o sí tienes que contar con la señal de Fox One o Fox+. La suscripción mensual te sale en 145 pesos y con ello podrás ser los juegos de ida entre Pachuca y Chivas, así como el León vs Cruz Azul.

La televisora no suele compartir los derechos de transmisión, así que para ver a La Fiera y a los Tuzos de manera legal, habrá que pagar por esta plataforma.

Jueves

Pachuca vs Chivas: 19:00

León vs Cruz Azul: 21:00

Pachuca en la Liga MX / Mexsport

Prime Video transmitirá a las Chivas y podría quedarse con la final

Prime Video tendrá a las Chivas y ni de chiste comparte los derechos de transmisión del Rebaño, que es líder, así que en una de esas, si las Chivas llegan a la final, la vuelta se cerrará en casa y por lo tanto la final será exclusiva de esta plataforma.

Por lo pronto, los seguidores de Chivas no podrán ver al Rebaño en televisión abierta en estos Cuartos de Final.

Chivas es transmitido en Prime Video

Según la IA, Chivas es el favorito para ser campeón en la Liga MX. ¿Será?