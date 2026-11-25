Lo que necesitas saber: LaJohntay Wester juega (o jugaba) su segunda temporada en la NFL

Los Baltimore Ravens le dieron aire a su especialista en devoluciones, LaJohntay Wester después de sus errores en la Semana 11 en el partido contra los Carolina Panthers, que ganaron el juego en calidad de local 35-32, y buscarán más estabilidad con el receptor abierto, Devontez Walker.

LaJohntay Wester tuvo un día para olvidar en Carolina, de modo que se le vio llorando fuera del emparrillado mientras era consolado por Johnny Shelton. Al final sus errores le costaron la chamba.

LaJohntay Wester, jugador de los Ravens

Los errores de LaJohntay Wester

La tragedia de LaJohntay Wester ocurrió durante el segundo cuarto, cuando intentó hacer recepciones de despeje. En la primera el ovoide se le escurrió entre las manos y en el inicio del segundo cuarto, y esto dio pie a un touchdown de los Panthers.

Muffed punt and the Panthers get it back! BALvsCAR on FOX/FOX One Stream on @NFLPlus https://t.co/v00xqwNRgA — NFL (@NFL) November 22, 2026

Al final de ese mismo periodo llegó la jugada más mediática, cuando calculó mal la caída del balón y éste le pegó en la careta del casco. Aunque Ravens logró recuperar el ovoide, ese error le costó la chamba al jugador de 24 años de edad, y quien disputaba su segunda temporada en la NFL.

TRENDING: #Ravens returner LaJohntay Wester has muffed multiple punts due to his dangling mouthguard obstructing his vision. Wester continues to leave his mouthguard hanging out as an aesthetic choice. He should be CUT; this is costing Baltimore games https://t.co/K7D43NJezG — MLFootball (@MLFootball) November 22, 2026

Looks like somebody is getting benched https://t.co/bJoyJ9JREl — Josh Berman (@NextNetworkJosh) November 22, 2026

Ravens suman seis derrotas al hilo

La decisión de cortar a LaJohntay Wester llega precedida del pésimo momento por el cual pasan los Ravens, pues la derrota ante Carolina representa el sexto descalabro consecutivo.

Jesse Minter, el entrenador en jefe de los Ravens, mandó a la banca a su especialista en devoluciones y aseguró un día después del juego que apostaría por Devontez Walke, quien promedia 8.2 yardas por devolución de despejes.