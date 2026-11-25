Sopitas.com tiene una entrevista con Maynard James Keenan, quien platica sobre cómo ha sido el último año entre compromisos con Tool, A Perfect Circle y Puscifer, sus rituales para desestresarse en medio de tanto trabajo y si se viene nueva música de A Perfect Circle en 2027.

Lo que necesitas saber: Maynard James Keenan se presenta con A Perfect Circle y Puscifer en CDMX el 25 de noviembre. Aquí una entrevista con el vocalista.

Decir que está ocupado le queda corto a Maynard James Keenan, que viene a México para tocar en una misma noche con A Perfect Circle y Puscifer. Y hace poco más de un año, también tocó con Tool en la CDMX.

Anda full de chamba el buen Maynard. Eso sí, entre tanta cosa, se da un chance para sus rituales de relajación, regar las plantas, consentir a sus gatos… cosas bastante cotidianas cuando llega a su casa en Arizona, según lo que cuenta a Sopitas.com en una videollamada breve, pero muy entretenida.

A Perfect Circle, 2026- Foto: cortesía Travis Shinn.

La vida entre jardines, el arte y la inteligencia artificial

“Ahora entramos al invierno, pero en Arizona hay cosas que crecen durante toda esta temporada invernal”, dice Maynard James Keenan. “Entonces estoy sacando plantas, sembrando camas para la primavera, y asegurándome de que los gatos estén contentos y gorditos para el invierno”, agrega.

Muy pacífico todo en su vida antes de venir a México con A Perfect Circle… pero por más relajado que sea su entorno personal, él sabe que el mundo también es ––y nunca ha dejado de ser–– un caos.

“Hay mucha agitación social y política, y como artista se supone que tienes que dar un paso al frente. Ese es nuestro pinche trabajo, ¿no?“, agrega cuando habla de lo que lo mantiene tan creativo en este momento.

Maynard James Keenan en entrevista con Sopitas.com. Foto: Captura de video.

En ese sentido, uno de los temas sobre los que más ha expresado descontento es el uso de la inteligencia artificial en cualquier expresión artística. Pero, ¿es un negado absoluto a la IA? Tal vez no tanto.

“No me agrada mucho la IA, tengo que ser honesto. Si fuera algo regulado y controlado, entonces sí podrías trabajar con ella… pero, no sé, ahora vivimos en algo entre Idiocracy, Matrix y Terminator”, detalla el también líder de Puscifer.

Entrevista con Maynard James Keenan

Puedes leer a continuación nuestra entrevista con Maynard James Keenan, previo a su concierto en la Ciudad de México. Aquí todos los detalles del show para que los tengas a la mano, y aquí puedes comprar boletos.

Sopitas.com: Hola, Maynard. Muchas gracias por tu tiempo, es un placer poder hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día?

Maynard James Keenan: Bien, hoy va bien. Llegué ayer de Dublín, o bueno, antier. Estoy desempacando y volviendo a empacar, revisando las siembras de vides, los jardines, los gatos, ya sabes, cosas de la casa.

Sopitas.com: Qué bien. El año pasado estuviste en México con Tool y ahora regresas con A Perfect Circle y Puscifer. Has estado muy ocupado entre giras y lanzamientos. ¿Cómo te has sentido este último año? ¿Te cansas alguna vez, o la emoción de presentarse tanto te mantiene en marcha y te hace olvidar el cansancio?

Maynard James Keenan: Pues, mucho de lo que hago en la carretera es por que hay bastante que decir. Hay mucha agitación social y política, y como artista se supone que tienes que dar un paso al frente. Ese es tu pinche trabajo, ¿no? Traducir lo que estás viendo en una pieza que se pueda presentar: arte, algo visual, sonoro, culinario. Eso es más o menos lo que hacemos. Por eso he estado bastante activo.

Maynard James Keenan en entrevista con Sopitas.com. Foto: Captura de video.

Un poco de vida familiar para el desestrés

Sopitas.com: ¿Tienes algún ritual o rutina para desconectarte y recargar energía cuando estás metido en tantos proyectos creativos en tan poco tiempo?

Maynard James Keenan: Sí, mucho de eso es estar en silencio y escuchar. Cuando llego a casa, se trata de salir a revisar los jardines. Ahora entró el invierno, pero en Arizona hay cosas que crecen durante toda esta temporada invernal.

Entonces estoy sacando plantas, volviendo a sembrar camas para la primavera, y asegurándome de que los gatos estén contentos y gorditos para el invierno. Y, por supuesto, la vinícola: pasar tiempo ahí, revisando las fermentaciones de esta última cosecha para ver cómo van.

Esa es tu zona zen; simplemente te metes en eso. Y como mencioné, acabo de llegar de Dublín. Compré un set de Lego, uno de Star Wars. Con mi hija, prendimos la tele y empezamos a armarlo para despejar la mente, desconectarte y seguir las instrucciones sin pensar nada más.

A Perfect Circle, 2026- Foto: redes sociales de la banda.

La vida entre Tool, Puscifer y A Perfect Circle

Sopitas.com Un momento muy tranquilo y familiar. Me encanta. Y la verdad, me emociona mucho ver a dos de tus bandas compartiendo escenario en una misma noche. Me encanta el lado introspectivo, oscuro y con un sentido del humor teatral de Puscifer, así como el lado más melancólico y pesado de A Perfect Circle. Después de tantos años, ¿sientes que estos dos proyectos se conectan de alguna forma, o incluso se inspiran entre sí? ¿O prefieres mantenerlos completamente separados?

Maynard James Keenan: Pues casi tienes que mantenerlos separados, porque Mat Mitchell no es Billy Howerdel, y Billy Howerdel no es Mat Mitchell. Son personas completamente distintas que escriben a su manera, así que existen en espacios totalmente diferentes.

Se mueven a distintas velocidades y piensan distinto las cosas. Luego, añades el elemento de Carina Round en las voces conmigo en Puscifer; no hay nadie en A Perfect Circle que pueda llegar a las notas que ella alcanza, así que tienen que estar separados. Son expresiones diferentes; quizá las ideas son parecidas, aunque en Puscifer hay mucho más humor entretejido. Pero son conversaciones distintas con gente distinta, la verdad. Por eso están separados.

Sopitas.com: Claro. Y además traes en esta gira a Dave Hill, que es un gran músico y un comediante. Eso me hizo pensar en el papel que juegan la comedia y el humor en tu música. ¿Cuándo te diste cuenta de que el humor y la música podían funcionar tan bien juntos?

Maynard James Keenan: Desde muy temprano, pero muy, muy temprano. Pero cuando algo se hace grande, la gente solo quiere lo que quiere de eso. No quieren nada de ruido extra. Así que tuve que crear todo un proyecto basado casi en una mezcla 50/50 para poder mantener el humor ahí. Creo que la gente lo necesita… necesita poder reírse. Necesita soltar el vapor de la olla exprés.

Sopitas.com: ¿Y cómo describirías tu propio sentido del humor? ¿Quiénes son tus mayores influencias o inspiraciones en la comedia?

Maynard James Keenan: Pues, Monty Python en su momento, Kids in the Hall. Hay una lista interminable de gente increíble, claro, comediantes de stand up, pero sobre todo programas de comedia de sketches, ese tipo de humor.

Puscifer. Foto: vía sitio web oficial de la banda.

Nueva música de A Perfect Circle en camino

Sopitas.com: Hablando de A Perfect Circle, ¿viene un disco nuevo en camino? ¿Quizá música nueva sin un material discográfico como tal?

Maynard James Keenan: Estamos trabajando en música. No estoy seguro; todavía no decidimos cómo vamos a abordarlo. Siento que las canciones se benefician de tocarse en vivo antes de grabarse. Así que en la gira del próximo año, quizá metamos en el setlist algunas canciones que aún no se han grabado para poder pulirlas bien.

Sopitas.com: Somos muy fans de la canción “Starless” y me encantaría preguntarte cómo surgió. ¿Cuál es la historia detrás de esa canción?

Maynard James Keenan: Pues siempre tenemos carpetas de música que nos vamos pasando, ya sabes, tratando de desarrollar ideas. Y con esa tendrías que escuchar el demo original para ver cómo eran las cosas, pero yo puedo ver hacia dónde pueden ir, casi como un productor, supongo.

El original no era ni de cerca tan grandilocuente o enérgico como esta canción. Costó mucho empujar a Billy para que entendiera lo que yo quería decir. Incluso, siento que tenemos que volver a grabarla. Creo que el sencillo que salió es adecuado, es una buena canción, pero ahora que ya la tocamos en vivo, siento que suena mejor en vivo que en la grabación. Muchísimo mejor.

Sopitas.com: Sí, es un tema buenísimo y una de mis favoritas del año. Y después de todos estos años, ¿qué lugar ocupa A Perfect Circle en tu vida? ¿Cómo ves a la banda más allá de tu trabajo con Tool y Puscifer?

Maynard James Keenan: Siento que está en medio. Billy tarda mucho en armar las cosas. Se le puede empujar, pero en cuanto a dónde encaja, encaja donde puede, porque yo ando bastante ocupado. Si estoy trabajando y Billy tarda mucho en responder, probablemente ya me fui a otra cosa.

No es que ellos estén esperándome a mí; muchas veces yo estoy esperándolo a él. Y si no responde rápido, sigo con Mat y Carina en Puscifer. Siempre estamos en comunicación abierta y somos muy orientados a metas. Tratamos de conectar con el elemento emocional de lo que trata la canción o hacia dónde puede ir, pero luego fijamos un calendario, ponemos fechas límite y lo sacamos adelante.

Así que para mí, A Perfect Circle cae justo en medio, donde puedo hacer las cosas con eficiencia, entre Mat y Carina en Puscifer, y el otro, que tarda putas décadas en sacar cualquier cosa.

La inteligencia artificial… ¿amiga o enemiga de la música?

Sopitas.com: Ahora, entrando un poco en lo político: leí algunas entrevistas donde has compartido tus ideas sobre la inteligencia artificial en la música. ¿Ves un futuro más bien sombrío, o crees que la IA podría convertirse en una herramienta útil para los artistas?

Maynard James Keenan: Pues, cuando se inventaron las cámaras, por ejemplo, las rechazaron como bellas artes, porque el pintor pinta, el grabador graba, el escultor esculpe, pero ahí había una máquina que capturaba una imagen. Fue rechazada como proceso de bellas artes durante mucho tiempo, hasta que por fin se dieron cuenta de que lo importante es la interacción humana con esa cosa para capturar una imagen.

Eso es distinto a una inteligencia que podría acabar con la pinche sociedad. Así que no me agrada mucho la IA, tengo que ser honesto. Si fuera algo regulado y controlado, entonces sí podrías trabajar con ella como herramienta para expandir tus ideas y desarrollar cosas. Soy consciente de ello. Pero, no sé, ahora vivimos en algo entre Idiocracy, Matrix y Terminator. Así que creo que deberíamos andar con cuidado.

Maynard James Keenan de A Perfect Circle. Foto: vía Facebook oficial de la banda

Sopitas.com: Bueno, Maynard, muchas gracias otra vez por tu tiempo. Es un verdadero placer para mí y me emociona mucho verte pronto aquí en México con tus dos bandas. Muchas gracias de nuevo.

Maynard James Keenan: Asegúrense de llegar temprano para ver a Puscifer. Lleguen temprano.

Sopitas.com: Claro, ahí voy a estar. Gracias.

Maynard James Keenan: Gracias.