¿Cómo cuándo y dónde ver en vivo el México vs Jamaica del Premundial Femenil?

Llegó la hora de que la Selección Mexicana Femenil busque su lugar en el Mundial del 2023 y en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 (esos mismos que ya se nos negaron en la rama varonil). México debuta vs Jamaica en el Premundial Femenil y por acá te traemos el dato para verlo.

Lo que le espera a México en el Premundial Femenil

Todo está listo para el Concacaf W Championship, nombre oficial del torneo, el cual se celebrará en Monterrey del 4 al 18 de julio. De hecho, la Selección Mexicana Femenil debuta el día en que arranca el certamen desde el Estadio Universitario de Tigres.

Foto: MexSport

México enfrentará primero a Jamaica, luego vendrá el duelo con Haití y finalmente se medirá contra Estados Unidos en la fase de grupos del Premundial Femenil.

Para alcanzar uno de los boletos para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, la meta de los ocho equipos participantes es llegar a la semifinales del Premundial. Son dos grupos y avanzan los dos primeros de cada sector a dicha ronda. Para ir a París 2024, el objetivo es llegar a la final de este mismo torneo.

Foto: MexSport

La ausencia de Charlyn Corral

Mucha polémica generó, por cierto, la convocatoria de México para este Premundial Femenil. Y es que si bien la lista concentra a jugadoras que merecen ese lugar, sigue en el aire la pregunta de por qué Charlyn Corral no está considerada.

La propia delantera de las Tuzas reaccionó luego de no ser considerada ni siquiera en la prelista de 60 futbolistas. “Esta historia ya me la sé. Lo que se ve no se juzga (una vez más) SIN PALABRAS”, escribió en Twitter en ese entonces.

¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el México vs Jamaica Femenil?

Pero en fin, eso quedará ahí para la discusión, ahora debemos platicar sobre el debut de la Selección Femenil en el Premundial de Monterrey. Como te decíamos, su primer juego será vs Jamaica el próximo lunes 4 de julio a las 9 de la noche..

¿La transmisión? Concacaf confirmó que el W Championship será transmitido en México a través de ESPN y Star+. Si alguna otra cadena se suma, ya te lo estaremos informado (ViX transmitió uno de los juegos amistosos de último momento, por ejemplo).