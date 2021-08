¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido México vs Jamaica del octagonal final rumbo a Qatar 2022?

La Selección Mexicana comienza su ciclo para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el primer partido del octagonal es contra Jamaica, al que tendrá que recibir en un Estadio Azteca que lucirá sin gente debido a una no tan grata que recibió México.

Sí, desafortunadamente la Selección Mexicana no tendrá la ventaja de la localía porque las casi 90 mil personas que rugen en el Estadio Azteca y todo por la sanción del grito homofóbico, pero sí le queda un factor a favor y es el de la altura de la CDMX, que deberá de aprovechar ante Jamaica.

Deberá sacar el mayor provecho porque será el único partido en el Estadio Azteca de la serie de 3 partidos que se jugarán al inicio de septiembre. Tendrá dos visitas complicadas a selecciones que no quieren regalarle nada a México como Costa Rica y Panamá.

Gerardo Martino convocó a lo mejor posible para enfrentar a Jamaica -Chicharito está lesionado, así que no habrá polémica por esta vez-, con todo y el flamante regreso de Raúl Jiménez a la acción con la Selección Nacional, en busca de volver a celebrar un gol.

Para iniciar el camino a Qatar 2022, la Selección Mexicana de Gerardo Martino, tendrá que sacudirse las derrotas recientes ante Estados Unidos y sumar los primeros puntos en esta serie de 3 partidos que se jugarán en este primer parón FIFA de eliminatorias mundialistas.

Por si no estuviste al pendiente de la última convocatoria del ‘Tata’ Martino, aquí te dejamos a los seleccionados por el estratega para enfrentar a Jamaica el 2 de septiembre, a Costa Rica el 5 de septiembre y finalmente a Panamá el 8 de septiembre.

¿Dónde ver el partido de la Selección Mexicana vs Jamaica?

Este jueves 2 de septiembre se medirán la Selección Mexicana ante Jamaica desde el Estadio Azteca, el partido está pactado para arrancar a las 9:00pm (tiempo del centro de México) y la transmisión del partido será por el canal 5 de Televisa en tele abierta, al igual que por el canal 7 de TvAzteca.

Pero por televisión de paga también se podrá sintonizar el partido, TUDN se encargará de transmitir el partido y en algunas aplicaciones para celulares como la app de Azteca Deportes y la de TUDN para sintonizar el México vs Jamaica.

Además del partido de México vs Jamaica, se jugarán 3 partidos que tendrán mucho que ver en el octagonal final –aquí te explicamos todo sobre el formato- y serán Canadá vs Honduras en el Estadio BMO Field a las 7:05pm, Panamá vs Costa Rica desde el Estadio Rommel Fernández a las 8:05pm y El Salvador vs Estados Unidos en el Estadio Cuscatlán a las 9:05pm, todos en el tiempo del Centro de México.