Todo lo que debes saber sobre el octagonal final de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022

Las eliminatorias de CONCACAF arrancan a inicios de septiembre con el camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para la Selección Mexicana también arranca un largo -más largo de lo normal- trayecto al Mundial y te contamos todos los cambios que tendrá un nuevo formato de competición llamado octagonal final.

Esta vez no serán 6 las selecciones nacionales que competirán por uno de los puestos a Qatar 2022, así que se fortalece la lucha por uno de esos boletos -y medio- para el Mundial y como se han dado las eliminatorias pasadas, este octagonal final será más que entretenido.

Gerardo Martino ya eligió a sus convocados para jugar la primera serie de partidos en este octagonal final –aquí te dejamos la lista para que la cheques- y con 2 selecciones más, los partidos de local deberán ser claves para no volver a jugar la repesca a la Copa del Mundo o peor, no ir a Qatar 2022.

Todo lo que debes saber del octagonal final de CONCACAF

Cambio de formato

Este proceso de eliminatorias mundialistas será diferente a los pasados, pues antes de jugaba un hexagonal y ahora aumentaron a 8 las selecciones que competirán por algunos puestos a la Copa del Mundo de Qatar 2022, es por eso que se convirtió en un el famoso “octagonal final”.

¿Cuántos boletos se entregan para Qatar 2022?

Con 32 selecciones que llegarán a Qatar 2022, CONCACAF tiene la fortuna de tener 3 lugares asegurados y medio boleto que se tendrá que disputar en un repechaje contra una selección de otra confederación -recordemos aquel México vs Nueva Zelanda-, así que sin importar que haya más selecciones, no debería ser un problema para la Selección Mexicana.

¿Cuántos partidos se juegan en total?

8 selecciones tendrán que jugar partidos contra una de las participantes, así que expliquemos un poco mejor. La Selección Mexicana tendrá que enfrentarse a los otros 7 combinados en partidos de ida y vuelta. En total, México jugará 14 partidos en total (al igual que las demás selecciones) y quien sume más puntos, irá a Qatar 2022, repechaje o su casa.

Figuras a seguir de cada Selección

Jamaica

Leon Bailey

La ex figura del Bayer Leverkusen y ahora en la Premier League, llega como una de las máximas figuras de la selección jamaiquina para las eliminatorias mundialistas en el octagonal final de concacaf.

México

Raúl Jiménez

Después del estar fuera de las canchas por su fractura de cráneo, por fin regresó a las competencias y es uno de los delanteros que el ‘Tata’ Martino quiere recuperar para Qatar 2022. El ‘Lobo Mexicano’ querrá recuperar su nivel goleador y el olfato para llevar a México a los primeros lugares.

Estados Unidos

Christian Pulisic

El ‘Capitán America’ será la gran figura del país de las barras y las estrellas para este octagonal final. Después de un verano inolvidable con el Chelsea y siendo uno de los artífices de la victoria sobre México en la Nations League, querrá mantener el buen paso con Estados Unidos rumbo a Qatar 2022.

Canadá

Alphonso Davies

El abanderado de la selección canadiense, quiere llevar a Canadá a una Copa del Mundo y tiene una selección competitiva que puede dar la campanada, además del gran momento que vive el lateral con el Bayern Munich para el octagonal final.

Honduras

Anthony Lozano

El ‘Choco’ Lozano es una de las figuras que tiene la selección de Honduras para este octagonal final, pues el nivel del delantero ha sido fundamental para mantenerse en La Liga y como uno de los jugadores más destacados del Cádiz.

Costa Rica

Keylor Navas

El portero quiere llegar a otra Copa del Mundo y repetir lo logrado en Brasil 2014, pero ya no tiene la misma selección que antes para competir, el cambio generacional no ha llegado con los ‘ticos’, pero tienen un as bajo la portería.

El Salvador

Marvin Monterrosa

El mediocampista del Alianza F.C. es uno de los jugadores a seguir para el combinado salvadoreño, pues es uno de los pilares del equipo para controlar el partido y que puede crear las jugadas para buscar la mayor cantidad de puntos posibles y soñar con Qatar 2022.

Panamá

José Rodríguez

Ha brillado en España con el Sporting de Gijón y quiere mantener esa regularidad que ha encontrado en su equipo para trasladarla con Panamá, que está buscando un nuevo camino sin las llamadas “vacas sagradas” en Román Torres y demás figuras que ya no fueron convocados.