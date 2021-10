¿Cómo era el mundo la última vez que El Clásico se jugó sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Cuando arrancó el 2021 era difícil pensar que llegaría el momento de la temporada en que Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en El Clásico sin la participación de Lionel Messi. Si alguien nos hubiera dicho que sucedería, seguramente no lo habríamos creído, pero está por suceder.

Este 24 de octubre, será la primera vez en 16 años que El Clásico se juegue sin la participación de Lionel Messi por el Barcelona y sin Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, las dos últimas grandes estrellas de sus equipos en la década pasada.

Sí, Cristiano Ronaldo se fue en 2018 del Real Madrid, pero la verdad es que dejó un vacío terrible en El Clásico y ahora con la partida de Lionel Messi al PSG, el encuentro pierde algo de mística, aunque la historia de ambos equipos sigue manteniendo la expectativa.

16 años tuvieron que pasar para que ninguna de estas estrellas no estén en el partido y para ser más exactos, el domingo 10 de abril de 2005 fue ese último partido y es todo un golpe a la nostalgia, pues jugaba Ronaldinho, Iniesta y Rafa Márquez para los culés, del otro lado estaba Ronaldo, Zidane y Michael Owen.

Aquí nos surge una pregunta: ¿Cómo era el mundo en aquel momento? Y no vamos sólo a decir sobre el tema del futbol, sino de todo el mundo en general, música, cine y tecnología. ¡Justo en el Kokoro! Para todos esos chavo rucos.

¿Qué pasaba en el mundo del deporte en el 2005 antes del Barcelona vs Real Madrid con Messi y Cristiano?

NBA

Los Spurs de San Antonio se consagraban campeones en el basquetbol con un tridente que se convertiría en leyenda con Tony Parker, Manu Ginobbili y Tim Duncan. Además, de que Greg Popovich sería uno de los entrenadores más importantes de la NBA.

Los subcampeones fueron los Pistons de Detroit, que también tenían un cuadro histórico con Ben Wallace y Chauncey Billups como líderes. En la temporada, Steve Nash se convertiría en el MVP y el máximo anotador de la campaña sería Allen Iverson.

Futbol

Liverpool levantaría la Champions League en uno de los partidos más recordados de toda la historia del torneo, después de remontar un 3-0 a favor del AC Milan. Llevaría el partido a penales y terminaría coronandose con una actuación inolvidable del portero Jersey Dudek.

Chelsea, Bayern Munich y Barcelona se terminarían coronando en sus respectivas ligas. En el ámbito latinoamericano, Boca Juniors le ganaría la final de la Copa Sudamericana a los Pumas y la Selección Mexicana tendría una participación brillante en la Copa Confederaciones 2005.

México se coronaría campeón del Mundial Sub-17 en Perú con un Carlos Vela y Giovani Dos Santos como máximos estandartes de aquel equipo. En la Liga MX, América se coronaría campeón del Clausura 2005, el tan ansiado título de Cuauhtémoc Blanco con el equipo de sus amores.

NFL

La dinastía se había concretado, los Patriots de Nueva Inglaterra se coronarían en el Super Bowl XXXIX. Tom Brady tendría un partido imponente, pero sería Deion Branch el que se llevaría el galardón de MVP del partido ante los Eagles de Philadelphia. Peyton Manning sería el MVP de la temporada.

Tenis

La era de Rafa Nadal y Roger Federer estaba arrancando, entre ambos ganarían tres de los cuatro Grand Slam del tenis. El español se llevaría Roland Garros, mientras que el suizo ganaría Wimbledon y el US Open.

¿Qué pasaba en el cine y televisión cuando El Clásico se jugó sin Messi y Cristiano Ronaldo?

Antes de que llegaran las aplicaciones de streaming para ver en tu casa o celular, los cines eran la única opción de ver películas o bueno, en aquel 2005 estaba en su apogeo el famoso “BlockBuster“, que tal vez muchos ya no conocieron, pero era ese lugar donde ibas a rentar películas y había un sin fin de títulos a elegir.

En el 2005, algunas películas que se convertiría en históricas llegarían a la pantalla grande: Voces Inocentes sería una de ellas, Star Wars III sería un fenómeno para todos los amantes de la saga. Christopher Nolan introduciría la primera de las entregas de su saga: Batman Begins.

Johnny Depp conseguía encantar al público con Charlie y la Fabrica e Chocolate y el mago de la cicatriz en la frente, también tendría su aparición en este año con Harry Potter y el Caliz de Fuego. Para los amantes de la comedia, se estrenaba un clásico, Virgen a los 40.

La entrega de los premios Oscars, era acaparada por Million Dollar Baby. Se llevaría tres premios, incluidos mejor película, mejor dirección con Clint Eastwood y mejor actriz con Hillary Swank. Jamie Foxx se llevaría el Oscar a mejor actor por la película basada en la vida de Ray Charles.

¿Qué música se escuchaba en el 2005?

Pues este 2005 fue un año extraño, comenzó a sonar por toda Latinoamérica el famoso reggeaton con Daddy Yankee y la “Gasolina” junto con Calle 13, que le entraba a todo esto de la música urbana con “Atrevete te te“, que no nos niegue, alguna vez la cantaron.

Para el pop en español, Belanova presentaba el disco Dulce Beat con los sencillos “Me pregunto” y “Por ti“, que sonaron en todas las secundarias y prepas del país. Sin Bandera tenía su disco Mañana, en el que lanzó “Suelta mi mano“.

RBD era un fenómeno en toda Latam, con su telenovela que ya era un hitazo y un nuevo disco que veía la luz. Nuestro Amor con las canciones “Nuestro amor” y “Aún hay algo“.

Los “Emos” estaban de moda y la música no podía faltar. En Latinoamérica, Panda sacaba su disco Para ti con desprecio, con los himnos “Cita en el quirófano” y “Cuando no es como debiera ser“, pero no era una cosa solamente de los países hispanos, en Estados Unidos también andaba este movimiento.

My Chemical Romance era el dueño y amo del mundo Emo en Estados Unidos, en 2005 estrenaba la canción “Helena“, una de las canciones más escuchadas por aquella chaviza de esa generación. Los Foo Fighters tenían también un estreno con In Your Honor y la canción “Best of you“, una icónica de la banda de Dave Grohl.

Black Eyed Peas dominaba el pop en 2005, tres canciones que siguen en algunas de nuestras playlists fueron las que llegaron hasta nuestros oídos. “Don’t phunk with my heart“, “Don’t Lie” y “My humps” fueron de los más sonados del año.

¿Qué pasaba en el mundo cuando el partido Barcelona vs Real Madrid no tuvo a Messi o Ronaldo?

2005 fue un año de grandes innovaciones, pues nacía uno de las páginas de internet que hasta el momento seguimos usando y es fundamental en nuestras vidas. YouTube veía su nacimiento en aquel año, el resto es historia y una de las empresas más grandes del mundo. Todo esto sucedía mientras Messi y Cristiano se preparaban para jugar muchos partidos de El Clásico.