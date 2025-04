Lo que necesitas saber: La final de la Concachampions se juega el 1 de junio del 2025.

Ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la Concachampions y no, no esta el América. Una de las semifinales queda a cargo del Inter Miami de Lionel Messi contra los Whitecaps, ambos de la MLS. En la otra llave, tendremos a Cruz Azul vs Tigres, los dos últimos representantes de la Liga MX en el torneo.

Pase lo que pase habrá enfrentamiento de MLS vs Liga MX en la final. Tristemente el sueño de ver jugar a Messi en CU no podrá hacerse realidad tras la eliminación de Pumas.

Messi y el Inter Miami avanzaron a las semifinales de la Concachampions / Fotografía Concachampions

Listas las semifinales de Concachampions

América era uno de los favoritos para llegar a la final de la Concachampions, pero se quedó con las ganas de sumar otro trofeo. En los Cuartos de Final no pudo con Cruz Azul y se fue eliminado.

El Inter Miami perdió el juego de ida contra el LAFC por 1-0. Afortunadamente se recuperaron en la vuelta 3-1, un gol de Federico Redondo y doblete de Lionel Messi selló la victoria del equipo rosa.

Pumas tenía una sola tarea: Ganarle a los Whitecaps para jugar contra Messi en CU. Pero la ‘cruzazulearon’ y perdieron el partido. El marcador global quedó 3-3, sin embargo, el Vancouver avanzó por los dos goles de visitante que hizo en CU.

Partido Fecha y horario Transmisión Inter Miami vs Whitecaps Por confirmar Tubi Cruz Azul vs Tigres Por confirmar Tubi

Concachampions

La ida de las semifinales de la Concachampions podrían jugarse del 22 al 24 de abril, mientras que, la vuelta sería del 29 de abril al 1 de mayo. Por ahora, hay que esperar a que se confirmen los horarios de los partidos. Lo que es un hecho, es que la final se juega el 1 de junio.

Resultados Cuartos de Final Concachampions

Tigres 3 – 2 LA Galaxy

– 2 LA Galaxy Cruz Azul 2 – 1 América

– 1 América Inter Miami 3 – 2 LAFC

– 2 LAFC Pumas 3 – 3 Whitecaps (gol de visitante)