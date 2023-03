Cada mercado de fichajes es una locura saber dónde jugará éste o aquel, si le renovarán al otro o no, etc. Pero sin duda el jugador más importante en el radar de todos estos dimes y diretes es Lionel Messi y su renovación (o no) con el PSG.

Lionel Messi llegó al PSG en el 2021 por dos años, lo que implica que si no viene la renovación, saldrá este verano de París. Por ello ya se habla de algunas condiciones que estaría poniendo el argentino para quedarse una o dos temporadas más.

Las condiciones de Messi para su renovación con PSG/Getty

La renovación de Lionel Messi con el PSG está en el limbo

No es para menos, hablamos del que para muchos ya es el mejor futbolista de la historia tras ganar el Mundial de Qatar 2022. Tener a Lionel Messi en sus filas sería el sueño de casi todo club en el planeta, pero el PSG podría decidir no quedárselo.

El nuevo fracaso en la Champions League (al caer contra el Bayern y ganarse varias burlas) abrió la posibilidad de ponerle fin al tridente Mbappé, Messi, Neymar. Al PSG sólo le interesa ganar la Orejona y quizá sea momento de intentarlo con sangre nueva.

Además están las ofertas multimillonarias de parte de clubes como el Inter Miami de la MLS, o Al Hilal y Al Ittihad de Arabia Saudita para reencontrarlo con CR7. El chiste es que no está nada garantizada la renovación de Messi con el PSG.

Las condiciones que pondría el argentino para seguir en París

Estos días podrían ser cruciales para saber si se alcanza o no un acuerdo para la renovación de Messi con el PSG. Medios locales como RMC Sport ya manejan las condiciones que estaría poniendo el campeón del mundo para seguir en París… y al club no le agradaría nada la idea.

De inicio Messi pediría cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, lo que implicaría aumentarle el sueldo entre 17 y 22 millones de dólares más al año.

Lo dicho, PSG se anda replanteando si debe mantener a sus estrellas pese a que no han podido ganar la Champions League —sobre todo porque con Messi no han pasado de octavos de final—. Si tú fueras el dueño del club, ¿aceptarías tal condición para su renovación?

El otro punto importante de las condiciones de Messi para su renovación con el PSG sería el tipo de contrato. Se manejan dos opciones: activar el año adicional acordado en el primer contrato, o firmar uno nuevo por un año con opción a otro adicional. Con la primera alternativa el aumento de sueldo sería casi imposible o muy bajo.

No sabemos en qué parará esto, lo que es un hecho es que el futuro de Messi seguirá dando mucho material para hablar, analizar e intentar adivinar dónde jugará la siguiente temporada.