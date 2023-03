¡Donde duele! La eterna comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo no para y la eliminación del PSG ante el Bayern Múnich en la Champions League dio más material para seguirle. Thomas Müller aprovechó la situación para mandarle un recadito al campeón del mundo.

Tal vez ya lo sabes, tal vez no, pero el PSG no pudo con el Bayern Múnich en la Champions League (aqui te dejamos el resumen y los goles del partido). Messi volvió a quedar fuera enfrentando a los bávaros y Thomas Müller no dudó en compararlo con CR7 justo por ser cliente recurrente.

Thomas Müller compara a Messi con CR7/Getty

Thomas Müller se manchó con Messi luego de eliminarlo de la Champions

Y es que contrario a Messi con el Barcelona y el PSG, Cristiano Ronaldo fue todo un dolor de cabeza para el Bayern Múnich cuando estaba en el Real Madrid. Thomas Müller lo sabe bien, pues él vivió esos enfrentamientos donde nomás no podían con el Bicho.

Y lo dicho, aprovechando que oooootra vez dejaron fuera a Messi de la Champions League, Thomas Müller mencionó que al Bayern siempre le sale todo bien contra Messi. No así contra CR7 porque el Real Madrid era una pesadilla cuando lo tenían en sus filas.

“Siempre nos va muy bien contra Lionel Messi a nivel de resultados. A nivel de clubes, En cambio Cristiano Ronaldo siempre fue nuestro problema cuando estuvo en el Real Madrid” (¡Auuuuch!).

Eso sí, Thomas Müller no lo dijo a manera de burla; de hecho, reconoció lo que hizo Lionel Messi en Qatar 2022. “Tengo mucho respeto por su actuación en la Copa del Mundo”.

¿Y si le va mejor al Bayern contra Messi que contra Cristiano Ronaldo?

Para que no se diga que lo dicho por Thomas Müller es nomás para molestar, te dejamos a continuación un breve comparativo. Podrás notar que sí, mientras Messi sufre siempre con el Bayern Múnich, Cristiano Ronaldo se le indigestaba bastante a los bávaros.

Leo lleva 9 enfrentamientos contra el conjunto alemán: 2 victorias, un empate y seis derrotas, para 3 eliminaciones en 5 series contra ellos. CR7 los enfrentó 8 veces: 5 triunfos, un empate y dos derrotas para sólo una eliminación en 4 series.

MESSI CR7 Barcelona 4-0 Bayern (2008-09) Bayern 2-1 Real Madrid (2011-12) Bayern 1-1 Barcelona (2008-09) Real Madrid 2-1 Bayern (2011-12)

*Avanzó Múnich en penales Bayern 4-0 Barcelona (2012-13) Real Madrid 1-0 Bayern (2013-14) Barcelona 0-3 Bayern (2012-13) Bayern 0-4 Real Madrid (2013-14) Barcelona 3-0 Bayern (2014-15) Bayern 1-2 Real Madrid (2016-17) Bayern 3-2 Barcelona (2014-15) Real Madrid 1-2 Bayern (2016-17)

*Avanzó Madrid en Tiempo Extra (4-2) Barcelona 2-8 Bayern (2019-20) Bayern 1-2 Real Madrid (2017-18) PSG 0-1 Bayern (2022-23) Real Madrid 2-2 Bayern (2017-18) Bayern 2-0 PSG (2022-23) Fuente: Transfermarkt

Ahí lo tienes, la tablita no miente. Y ojo, si consideramos sólo los partidos donde Müller ya jugaba con el Bayern, además de todo tendríamos que quitarle una victoria y un empate a Messi a esa estadística (de la temporada 2008-2009).

Hechos, no opiniones. Aunque bueno, eso no le quita a Leo el honor de estar por encima del Bicho en el ranking de mejores futbolistas del Siglo XXI.