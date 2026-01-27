Lo que necesitas saber: Jorge Mas, del Inter de Miami, reveló que ha tenido conversaciones con el presidente de la Conmebol para jugar en torneo.

¿Se imaginan que México regrese a la Copa Libertadores? Sin duda sería una gran decisión y no es por ilusionarlos, pero Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol ya dijo que la Liga Mx tiene las ‘puertas abiertas’, aunque no depende únicamente de él su regreso.

Concacaf también tiene que aceptar la invitación. Y en una de esas, si logran convencerlos, también la MLS podría participar. Evidentemente la intención principal es que Lionel Messi juegue el torneo. Algo que podríamos ver en un futuro no muy lejano.

Más si recordamos las declaraciones de Jorge Mas, del Inter de Miami, quien hace poco dijo que le gustaría ver a su equipo jugar en la Libertadores.

Conmebol abre puertas de la Copa Libertadores

Seguro recuerdan que por allá del 2016, Pumas fue el último equipo en jugar la Copa Libertadores. Después de aquel año la Liga MX decidió no jugar más el torneo y enfocarse más en el futbol local.

Sin embargo, después de varios años de ausencia, podrían regresar a la competencia, al menos del lado de Conmebol las ‘puertas están abiertas’, aunque también depende de Concacaf y ambas ligas, tomando en cuenta también el interés de la MLS.

Y es que recordemos que los equipos mexicanos solo podían ir en calidad de invitados y con algunas restricciones.

“La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf”, dijo Alejandro Domínguez.

¿Qué dijo Jorge Mas sobre jugar la Copa Libertadores?

Jorge Mas confesó que ha tenido algunas pláticas con Alejandro Domínguez para intentar jugar la Copa Libertadores, tomando en cuenta los antecedentes de los equipos mexicanos.

Es más, hasta dijo que los campeones de la Liga Mx y la MLS deberían tener derecho a un lugar en el torneo ¿Les gustaría?

“Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga… Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, confesó Mas.

Y aunque hay intenciones de parte de la MLS y la propia Conmebol, no deberíamos hacernos muchas ilusiones de este lado, pues no es la primera vez que se habla sobre un posible regreso de la Liga Mx a la Libertadores, en el 2023 también hubo varios rumores y a la mera hora no paso nada.