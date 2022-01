COVID-19 en la Liga MX: Santos vs Tigres reprogramado por 12 pruebas positivas en los felinos

La Liga MX arranca un nuevo torneo este jueves 6 de enero, casi como regalo de Reyes Magos. Sin embargo, los regalos no llegarán completos en el arranque del torneo Clausura 2022, debido a los nuevos casos positivos de COVID-19.

El virus nunca se fue y ha obligado a posponer partidos como en Inglaterra, y la Liga MX no es ajena a este tipo de problemas y antes de arrancar la jornada 1 del Clausura 2022, ya tenemos el primer partido pospuesto en el torneo por este tema. Santos vs Tigres de este sábado 8 de enero, no podrá disputarse debido a los contagios por COVID-19.

Tigres es uno de los equipos que ha presentado un brote de contagios en la plantilla, son más de siete en todo el equipo y debido a ello, es mejor posponer el encuentro y reprogramarlo para evitar propagación de contagios.

En un comunicado, la Liga MX anunció que el partido no se jugará oficialmente el 8 de enero, pero se tiene pactado para disputarse el 12 de enero en el Territorio Santos Modelo. 12 casos positivos de 80 pruebas, fueron las que atacaron a Tigres.

Pumas vs Toluca en riesgo de posponerse en la Liga MX

Santos vs Tigres no es el único partido que estaría cambiando de fecha, pues mañana 6 de enero se estaría definiendo el rumbo del partido entre Pumas y Toluca. A 72 horas del encuentro, se terminará la ronda de pruebas en ambos equipos y depende de los resultados, se toma la decisión.

Otro de los equipos que está padeciendo los positivos a COVID-19 es el América, que ha sumado varios nuevos casos en el equipo, pero que aún está lejos de que sean los necesarios para posponer el encuentro del viernes 7 de enero contra Puebla.

AQUÍ en Sopitas, les contamos los nuevos protocolos para aficionados en la Liga MX y es que, no es un tema que deba de tomarse a la ligera, porque ya vimos que el COVID-19 puede hacer que se cancele o se pause un torneo entero.