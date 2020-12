De ladrillero a ídolo de Chivas: ¿Quién es Cristian Calderón y por qué le dicen ‘Chicote’?

Los chivahermanos tiene un nuevo ídolo, se trata de Cristian ‘Chicote’ Calderón, quien se encargó de eliminar al América con tres goles en la serie de los Cuartos de Final

, por lo que el jugador de 23 años de edad ya desquitó parte de su fichaje con el Rebaño, a la vez que Atlas podría estarse dando golpes en la pared, pues lo dejó ir hace un par de años.

¿Quién es el ‘Chicote’ Calderón?

Su nombre completo es Cristian Yanathan Calderón del Real y es originario de Tepic, Nayarit. Nació el 24 de mayo de 1997, que en otro orden de ideas, tiene la misma edad que Cruz Azul sin ser campeón del torneo de liga.

Su familia se dedica a la fabricación ladrillos y recolecta de leña, actividad que el ahora jugador de las Chivas desempeñó para ayudar a su papá. El jugador recuerda que las épocas de lluvia eran complicadas, ya que con ese clima no se pueden hacer ladrillos o se limita la cantidad y calidad de los mismos.

“Mis papás son de recursos muy bajos. Mi papá es ladrillero y mamá es ama de casa. Siempre hemos batallado por el trabajo porque en tiempos de lluvia no puedes vender ladrillo o es difícil que salgan. Antes no tenía buenos zapatos y compraba los más baratos, de 100 o 150 pesos y me iba caminando al entrenamiento, a veces el entrenador me daba dinero para el taxi o para camión, 25 pesos, para que pudiera regresar“, dijo en una entrevista con Líderes del Rebaño.

Comenzó su carrera como profesional en la Tercera División con el Deportivo Nayarit, a los 14 años y desde entonces se convirtió en un jugador de gran proyección, por lo que ascendió muy rápido rumbo a la Primera División, tras ser captado por el Atlas, que lo unió a la categoría Sub 17 para el año 2014.

Paso por el Atlas y primer gol con Necaxa

Después de superar el límite de los 17 años, Calderón jugó para el equipo de la Tercera División del atlas y con el equipo Sub 20, pero en 2016 le llegó la oportunidad para jugar con el primer equipo, con el que debutó en el torneo de liga el 7 de mayo de 2016, ante Xolos de Tijuana, a sólo unos días de cumplir 19 años de edad.

‘Chicote’ se ganó de a poco un lugar como titular con los Zorros, con los cuales destacó como lateral izquierdo, por lo que llamó la atención del Necaxa, al cual se unió el 2019.

Con el equipo de Aguascalientes su posición sufrió una variación, de modo que se desempeñó tanto como lateral como extremo izquierdo, por lo que tuvo mayor proyección a la ofensiva y marcó su primer gol en el máximo circuito el 12 de enero de 2019, ante Pumas.

Después de un año con los Rayos, con los que hizo siete goles, las Chivas lo ficharon. Hasta el momento, Calderón ha convertido cuatro goles con el Rebaño, de los cuales tres terminaron en las redes de Ochoa.

¿Qué es un chicote y por qué le dicen así?

Un chicote es una herramienta similar a un látigo, compuesto generalmente con cuero o a veces con un pedazo de cuerda y suele ser utilizada para golpear a las caballerías, pero también es conocido como el cable que se une al acelerador de un auto.

De acuerdo con la versión del propio jugador, fue uno de sus tíos paternos quien desde pequeño lo apodó como ‘Chicote’.

“Estábamos en la casa, de repente él me veía correr, jugar, patear el balón y decía: ‘Ah que niño tan travieso, le vamos a decir el Chicote’, desde ahí todo el barrio y mis familiares así me llaman”, compartió.

Debido al que los Juegos Olímpicos se pospusieron un año, Calderón es elegible para ir a Tokio en 2021 con la Selección Sub 23, pese a que para ese entonces tendrá 24 años.