Lo que necesitas saber: En caso de que el jugador lesionado no cuente con seguro médico de gastos mayores, el club del jugador acusado deberá cubrir dichos gastos.

Kevin Mier no podrá jugar la Liguilla con Cruz Azul por la fractura de tibia que sufrió durante el partido contra Pumas. La dura entrada de Adalberto Carrasquilla lo dejó fuera de actividad, por lo que la directiva ‘Celeste’ buscará que sea inhabitado.

Aunque no son los únicos, Pumas aseguró que ellos también buscarán la inhabilitación contra José Paradela por la lesión contra José Juan Macías que lo dejó fuera 9 meses.

Para hacerlo ambos deberán presentar una solicitud ante la Comisión Disciplinaria y seguir todo un procedimiento para determinar el tiempo de la suspensión. Acá les explicamos todo.

¿Qué debe hacer Cruz Azul para solicitar la inhabilitación de Carrasquilla?

Mucho se ha dicho de la intención de Cruz Azul de pedir la inhabilitación de Carrasquilla, al menos que sea suspendido el mismo tiempo que Mier estará fuera de las canchas. Sin embargo, para hacerlo, debe seguir varios pasos como lo pide el Reglamento de Sanciones.

En el Capítulo VII Procedimientos, inciso E. Procedimientos de inhabilitación por lesiones durante el desarrollo del partido, artículo 85, se especifica que la Comisión Disciplinaria debe abrir una investigación de oficio y/o a petición del club afectado en caso de una lesión grave.

“En caso de que la Comisión Disciplinaria considere que el jugador que causó la lesión es responsable, dicha autoridad, le dará el trámite correspondiente para proceder a determinar el tiempo que será inhabilitado el jugador que provocó la lesión”.

Kevin Mier, portero de Cruz Azul / @CruzAzul

Tiempo de inhabilitación de un jugador

Una vez que la Comisión determine la responsabilidad del jugador acusado, entonces deberán fijar el tiempo en que será inhabilitado. Para ello necesitan los expedientes médicos y que el tiempo de recuperación del jugador lesionado sea mayor de 15 días.

Eso sí, el club del jugador acusado podrá tener acceso al expediente por si tiene la intención de presentar pruebas a su favor. La Comisión también puede designar un médico independiente para evaluar la lesión y determinar el diagnóstico.

Aunque la cosa no queda ahí. En caso de que el jugador lesionado no cuente con seguro médico de gastos mayores, el club del jugador acusado deberá cubrir dichos gastos. Por el contrario, si existe un seguro médico de gastos mayores, entonces deberán pagar el deducible y excedente, caso de que los hubiera.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

¿Qué pasa si no procede la inhabilitación?

Ahora, existe la posibilidad que después de toda la investigación, la Comisión Disciplinaría determine que el jugador acusado es inocente. Si ese fuera el caso, simplemente no procede la inhabilitación. Se demuestra su inocencia y puede seguir jugando con normalidad.

Pumas amenaza con pedir la inhabilitación de Paradela

En Pumas no cayó nada bien la intención de Cruz Azul de pedir la inhabilitación de Carrasquilla, tanto así que Efraín Juárez, entrenador del equipo, advirtió que si lo hacen, ellos pedirán lo mismo para Paradela quien lesionó a José Juan Macías.

Macías estará fuera 9 meses de las canchas por una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de ligamento colateral medial y de menisco medial.

En fin, ya veremos en que para todo esto. Si habrá solicitud de ambos clubes y suspensión para los jugadores o todo se queda así como está.