La mala suerte persigue a José Juan Macías… y es que tras una lesión durante el partido de los Pumas contra el Cruz Azul, el equipo universitario informó que JJ Macías sufrió daños en su rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por lo menos nueve meses.

JJ Macías // Foto: Getty Images

José Juan Macías sufre lesión en rodilla y estará en recuperación 9 meses

Hoy se confirmaron los peores temores de los Pumas de la UNAM. Durante su encuentro este fin de semana contra el Cruz Azul, José Juan Macías sufrió en su rodilla izquierda de una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial.

Debido a la gravedad de las lesiones, el delantero mexicano será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que su recuperación será de nueve meses.

Por lo pronto, JJ Macías se perderá de los partidos de Play In del Apertura 2025 que tanto le costó al equipo universitario conseguir un lugar.

Mala suerte en su trayectoria como futbolista…

Sin duda, este incidente nos recuerda a su tiempo con las Chivas… donde quedó fuera de la cancha por casi 500 días por lesiones.

Y aunque JJ Macías tenía todo para ser el siguiente centro delantero estrella del futbol mexicano, la mala suerte y las lesiones le han jugado en su contra.

Esperemos que se recupere más pronto de lo planeado, pues si algo nos ha dejado claro es que a pesar de la caída, sabe como levantarse.