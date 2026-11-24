Las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero comenzaron con el registro para tramitar el tarjetón de acceso vehicular por el Operativo Basílica 2026.

Lo que necesitas saber: Este trámite es para las personas que viven en Martín Carrera, Estrella, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, Tepeyac, Industrial y Aragón La Villa.

Estamos a nada de terminar el año y, además de la cena de Navidad o la fiesta de fin de año, para muchos mexicanos se viene una de las fechas más importantes: el Día de la Virgen de Guadalupe.

Y debido a los cierres viales que realizan durante los días previos y el mismo 12 de diciembre, ya se puede ir tramitando el tarjetón de acceso vehicular para aquellos que viven cerca de la Basílica de Guadalupe.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Anuncian tarjetón de acceso vehicular por el Operativo Basílica 2026

Al igual que durante el Mundial 2026, para la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe en la emblemática basílica de la CDMX, las autoridades implementarán cierres viales en la zona.

Y es que durante los días previos y el mismo 12 de diciembre millones de peregrinos llegan a pie, en bicicleta o en caravanas, por lo que se realiza el Operativo Basílica 2026 para evitar accidentes y congestionamientos.

Pero, ¿qué pasa con los vecinos que tienen auto? De eso te queremos hablar, pues la alcaldía Gustavo A. Madero anunció el registro para poder obtener de manera gratuita tu tarjetón de acceso vehicular.

Este trámite aplica exclusivamente para las personas que vivan en Martín Carrera, Estrella, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, Tepeyac, Industrial o Aragón La Villa.

¿Cómo tramitar tu tarjetón de acceso vehicular?

Ok, vamos con lo más importante. Este permiso para poder ingresar con tu auto durante los días que millones de personas viajan a la Basílica de Guadalupe podrás tramitarlo hasta el 5 de diciembre.

Lo único que necesitas presentar en original es tu identificación oficial, tu comprobante de domicilio y la tarjeta de circulación de tu vehículo.

¿Dónde? Podrás acudir de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas o los sábados de 9:00 a 13:00 horas en alguno de los puntos de entrega:

Explanada de la alcaldía

Parque María Luisa

Parque María Teresa

Entrada del Deportivo 18 de Marzo

Así que ya te la sabes, mejor ir sacando tu permiso con tiempo si planeas utilizar tu vehículo durante el Operativo Basílica 2026.