El Super Bowl no sólo reúne a los equipos campeones de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional en la NFL, ni a una estrella en el show del medio tiempo, sino que también es el terreno perfecto a nivel comercial, por lo cual cientos y quizá miles de marcas se pelean uno de los lugares de 30 segundos para aparecer con sus spots durante el Super Domingo.

Al ser un juego que no sólo reúne a los fans de los equipos campeones de cada conferencia, sino a los fans que van en busca del show del medio tiempo, las marcas tienen una exposición especial durante el Super Bowl y por lo tanto los espacios que se venden no son nada baratos.

Para el Super Bowl del año 2022, los espacios fueron vendidos en promedio entre 6 y 6.5 millones de dólares y fueron comercializados por NBC, entonces dueña de los derechos de transmisión de la NFL.

Especial

¿Cuánto cuestan los espacios comerciales para el Super Bowl 2023?

Para el Super Bowl LVII (57), los espacios de 30 segundos ahora son comercializados por Fox Sports, que desde el inicio de la temporada 2023 de la NFL, anunció que ya había vendido el 95% de los espacios, de modo que para estas alturas todos los espacios ya deben estar vendidos.

Para que cada uno de los comerciales de las diferentes marcas sea transmitido durante el Super Bowl, hay que soltar un poco más que el año anterior, así que el promedio es de siete millones de dólares, así que realmente deben atrapar la atención, porque el tiempo es oro y más en el Super Bowl.

Por ello, las marcas suelen invertir también en la presencia de estrellas de diversos sectores, de modo que es común ver a en estos anuncios a leyendas de la NFL, estrellas de Hollywood y también veremos a otros atletas, entre ellos el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

La pausa de los dos minutos, el terreno fértil de las marcas

Si no eres muy fan de la NFL, tal vez hayas escuchado algo sobre “la pausa de los dos minutos” sin saber qué onda realmente con esta pausa. Se trata de un tiempo fuera que se aplica únicamente en el segundo y cuarto cuarto y su presencia tiene que ver precisamente con aspectos comerciales.

Justo antes de irnos al descanso y antes de terminar el partido, cuando quedan dos minutos en el reloj, se hace una pausa para ver estos comerciales por los cuales se pagaron cerca de siete millones para ser proyectados en el Super Bowl, además de los comerciales que veremos antes y después del show del medio tiempo.