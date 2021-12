¿Por qué el 4to capítulo de ‘Man in the Arena: Tom Brady’ es el favorito de Gotham Chopra?

Bien se dice que las primeras veces son especiales -hasta para perder- y para Tom Brady, la primera derrota en un Super Bowl es más que especial, pero por todo lo que significó para él y su juego. Gotham Chopra, creador de Man in the Arena, vivió ese episodio de manera especial y es su favorito de la serie.

Tom Brady puede presumir de casi todas las cosas en las NFL, casi todos los récords como QB están a sus pies y sino, están por caer. Tiene muchas victorias sobre mariscales de campo y pocas derrotas, peeeeeeero, hay un nombre que lo perseguirá por el resto de su carrera… Eli.

El apellido Manning es de tradición en el futbol americano, Archie fue uno de los más destacados jugadores, pero Peyton llevó el apellido a niveles inimaginables. Se convirtió en el mejor de toda la familia, pero ni Peyton pudo hacerle frente a Tom Brady, quien le tenía tomada la medida.

Y si, el mayor de las Manning -y mejor jugador de la familia- era su clientazo, el hermano menor de Peyton tendría que correr con la misma suerte, pero desafortunadamente para Tom Brady, la historia fue totalmente diferente, pues de sus tres derrotas en Super Bowl, dos fueron cortesía de Eli Manning y Giants. Pero, la primera de ellas, es mucho más especial.

Gotham Chopra sabía que el inevitable momento llegaría para Tom Brady en Man in the Arena. Tarde que temprano, tendrían que repasar esa primera derrota contra Giants y Eli Manning por todo lo que significó -y aún significa- en la vida y carrera de Tom Brady.

Capítulo 4 de Man in the Arena: Tom Brady, el primer fracaso del QB

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gotham Chopra, creador de la serie Man in the Arena: Tom Brady y una de nuestras preguntas obligadas fue: ¿Cuál es tu episodio favorito? Y para sorpresa de todos, el cuarto capítulo fue el elegido, pero curiosamente al ser amigo y fan de Brady, llama la atención que su primer derrota sea el que él eligió, pero nos lo explica.

“Es interesante, si vas atrás y ves los 10 Super Bowls y le preguntas a Tom cuál es el que recuerda más, serían las tres derrotas. Él ve en cada derrota una oportunidad para mejorar y esa en particular, la primera derrota en contra de los Giants es histórica porque estaban invictos, nadie lo había hecho en la era moderna y perder contra los Giants es mucha emotividad y si le preguntas a Tom Brady cuál es su arrepentimiento, sería ese juego“, nos dijo.

“Es raro para mí decirlo, porque soy un fan de los Patriots, pero la agonía de esa derrota, es mi episodio favorito porque tienes mucha energía y demasiado drama“, agregó Gotham Chopra sobre ese cuarto capítulo en especial y vaya que, si lo es, pero más por Tom Brady y su manera de afrontar el recuerdo de esa derrota, es que se vuelve un episodio especial.

“No diría que es su episodio favorito, pero sí el más memorable. No quiero poner palabras en su boca, pero creo que, de hecho, eso lo impactó verdaderamente. Es una cicatriz en algunas maneras y simplemente no se va. Puedes verlo en la entrevista con él, no quiero decir dolor, pero hay mucho arrepentimiento, hay mucha emoción sin resolver en ese partido, pero también gracias a ese juego, él continúo jugando y jugando. Pienso que sintió que todavía había algo ahí afuera y estuvo tan cerca de alcanzar la perfección y no lo consiguió. De cierta manera, eso motivó a Tom Brady, esa fue su gasolina incluso 14 años después“, finalizó Gotham Chopra.