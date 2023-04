El infierno de la mujer violada q denuncia.

Hoy, 4ª versión dfte de Dani Alves.

3 anteriores: "Para salvar su matrimonio"

Defensa: "Como no hay lesiones vaginales, no es violación"



1ª No la conocía de nada

2ª Se cruzaron en 1 reservado

3ª Felación consentida

4ªPenetración || pic.twitter.com/jbcEq5pbuB