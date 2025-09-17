Lo que necesitas saber: Dani Alves salió de cárcel el 20 de marzo del 2024.

Pumas no solo gana en la cancha, también en los tribunales. Y es que el equipo universitario ganó la demanda por daños y prejuicios que había interpuesto contra Dani Alves por incumplimiento de contrato.

Ahora, el exjugador tendrá que pagarle una jugosa indemnización al equipo por orden del TAS. Recordemos que Alves no pudo terminar su contrato en México porqué fue detenido en España, acusado de abuso sexual.

Dani Alves / Foto: Getty

Pumas gana demanda y Dani Alves pierde

Acá les contamos de la demanda que Pumas había interpuesto contra Dani Alves por incumplir varias de las cláusulas establecidas en su contrato, por ejemplo; “violar los términos de conducta”, por “cualquier escándalo que se haga público” y otra referente a “cualquier acto que sea considerado delito según la legislación del país en el que haya tenido lugar“.

Por lo que el club exigía que el jugador le pagará una indemnización por todos los escándalos que resultaron por sus problemas legales en España. No solo eso, también ratificó la rescisión de su contrato como una medida justa dada la situación.

“Condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”. Se lee en el comunicado.

Hasta el momento se desconoce el monto oficial de la indemnización. Inicialmente se dijo que el equipo esperaba recibir 5 millones de dólares, sin embargo, podría ser una cifra superior tras el falló del TAS.

Dani Alves no tiene de otra más que pagarle a Pumas, de lo contrario podría meterse en más problemas legales de los que ya tuvo. El brasileño salió de cárcel el 20 de marzo del 2024.