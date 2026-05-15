Lo que necesitas saber: De las 5 finales que ha perdido América, en tres cayó en la Ida y no pudo remontar

América deberá enfrentar su maldición si quiere ganar la final de la Liga MX Femenil este año. Y es que entre las cinco finales perdidas de Ángel Villacampa, hay un dato muy interesante: en tres perdieron el juego de Ida… ¡Y en ninguna pudieron remontar!

Oh sí, las Águilas nunca han podido remontar un resultado adverso en una final cuando pierden el primer partido, y eso es justo lo que necesitan el domingo luego de caer ante Rayadas en la final del Clausura 2026.

América en la final de la Liga MX Femenil / Foto: Jorge Martínez – MexSport

El gol con el que Rayadas venció a América en la final de la Liga MX Femenil

Alice Soto fue la encargada de anotar el único gol de la final de Ida. Rayadas de Monterrey aprovechó un desconcierto defensivo y la niña de oro definió como lo que es, una grande.

Monterrey tuvo oportunidad de marcar otro o hasta dos goles más, pero la contundencia no estuvo de su lado. En contraparte, su defensa se lució de forma espectacular, conteniendo los embates de Scarlett Camberos y Geyse Ferreira, permitiendo que la arquera Paola Manrique tuviera una noche tranquila.

América Femenil ahora necesita remontar en Ciudad de los Deportes el domingo, el problema es precisamente ese.

América Femenil nunca ha remontado una final

Ya lo decíamos: tres veces América llegó con la misión de remontar la final de la Liga MX Femenil y nunca pudo hacerlo.

Apertura 2022: Perdieron la Ida 1-0 contra Tigres y el global quedó 3-0.

Apertura 2023: Perdieron la Ida 3-0 contra Tigres y así quedó el global.

Clausura 2024: Perdieron la Ida 3-0 contra Pachuca y ganaron 2-0 la Vuelta, perdiendo el global 3-2.

En las otras finales donde fueron subcampeonas, no habían perdido la Ida. Una fue justo ante Rayadas, donde se llevaron ventaja a Monterrey y les remontaron. La otra fue la final más reciente, que terminó con un emocionante 3-3 en la Ida y luego perdieron la Vuelta 1-0.

Foto: Jonathan Dueñas – MexSport

Y por si te lo preguntas, cuando fueron campeonas no fue remontando. Su primer título se dio en 2018, donde ambos partidos contra Tigres quedaron empatados y se impusieron en penales. Su segunda estrella llegó contra Pachuca, final en la que ganaron ambos encuentros por el mismo marcador, 2-1, para un global de 4-2.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la final de la Liga MX Femenil entre América y Rayadas?

Veremos si por fin se le da a las Águilas remontar una final, pues el escenario estará a su favor.

La final de Vuelta se juega este domingo 17 de mayo, a las 12:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión va por televisión abierta en Canal 2, así como por TUDN y ViX. También está la opción de verlo gratis en Youtube en el canal de la Liga MX Femenil (aquí mero).