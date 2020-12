A la Bruce Lee: Así fue la brutal patada de Danny Drinkwater a un joven de 16 años

La carrera de Danny Drinkwater se está yendo a pique, muy atrás está quedando el recuerdo de aquel mediocampista que sorprendió al mundo con el Leicester City y el título que consiguieron. El jugador inglés ya no está considerado para esta temporada con el Chelsea y está disputando la Premier League 2, un torneo sub 23 en el que pueden participar hasta tres jugadores de campo “mayores de edad” en cada partido.

Durante el partido frente al Tottenham Hotspur, que además, marcó el regreso a las canchas del histórico Petr Cech. Drinkwater sufrió una terrible entrada por parte del joven de 16 años, Alfie Devine; tras la acción que no fue marcada como falta, el exjugador de los ‘Foxes’ reaccionó violentamente y le dio una patada sin balón a su colega menor de edad.

Danny Drinkwater's red card on a 16-year old is everything! #CFCpic.twitter.com/euosbiRaJY

— Andrew Williams (@AMW_FC) December 14, 2020