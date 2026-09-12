Dayana Yastremska, tenista de origen ucraniano, informó que su departamento en Odesa fue destruido durante un ataque ruso.

Lo que necesitas saber: Dayana Yastremska regresó a Ucrania tras participar en el US Open.

Dayana Yastremska, tenista de origen ucraniano, informó que su departamento en Odesa fue destruido durante el ataque nocturno que organizó el ejército ruso en la región.

Yastremska aprovechó el momento del ataque para hacer un llamado a la WTA y a la Federación Internacional de Tenis sobre su ‘neutralidad’ que no ayuda para nada a los deportistas ucranianos que siguen viviendo en carne propia las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Fotografías dayana_yastremskay vía Instagram

Así quedó el departamento de Dayana Yastremska

Dayana Yastremska regresó a su casa, en Ucrania, después de caer en su debut en el US Open contra la italiana Lucrezia Stefanini. Sin embargo, en lugar de tomar unos días de descanso junto a su familia, se encontró con la destrucción.

Su departamento recibió el impacto directo de un misil de crucero Kalibr, durante los ataques nocturnos rusos del 11 y 12 de septiembre sobre Odesa. Lo único que pudo rescatar fue una toalla de Roland Garros.

“Así luce el ‘mundo ruso’. Un impacto directo de un misil de crucero Kalibr. Un misil ruso destruyó nuestro apartamento en Odesa. Lo único que sobrevivió fue una toalla de Roland Garros”.

Fotografías dayana_yastremskay vía Instagram

Tras el ataque, Dayana decidió enviarle un mensaje a la WTA y la Federación Internacional de Tenis sobre esa ‘neutralidad’ que le permite a las tenistas rusas y bielorrusas participar en el resto de los torneos.

“Miren estas imágenes a través de nuestros ojos. Este es el verdadero significado de su ‘neutralidad’, desde la perspectiva ucraniana“.

Afortunadamente, Dayana y su familia no resultaron heridos. Sin embargo, el ataque dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 96 heridos. De acuerdo con EuroNews, Rusia utilizó hasta 129 modelos de drones, misiles balísticos Iskander, ocho misiles de crucero Kalibr y seis misiles guiados para atacar Odesa y otras regiones de Ucrania.