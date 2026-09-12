9 años de cárcel para el tipo que asaltó y secuestró a Donnarumma y su pareja

Donnarumma y Alessia Elefante fueron asaltados y golpeados en julio de 2023, en un robo donde les quitaron objetos con valor de medio millón de euros. El máximo responsable recibió una condena de 9 años en prisión y multa de 80 mil euros.

Lo que necesitas saber: Los ladrones se llevaron medio millón de euros en el robo tras golpear y amarrar a Donnarumma y Alessia Elefante, quien estaba embarazada

Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante sufrieron un violento asalto y secuestro hace poco más de tres años. La noticia nos sacudió en su momento, recordamos, por la forma tan cruda en que los ladrones hicieron las cosas.

Entraron a la casa del futbolista, amagaron a ambos con golpes, los amarraron y se llevaron alrededor de medio millón de euros, sumando todos los objetos de valor que sustrajeron.

Foto: @donnarumma (Instagram)

Le dan 9 años de cárcel a Ilyas Kherbouch, líder del asalto y secuestro a Donnarumma

El caso se cierra este 12 de septiembre, tras un juicio presencial de dos días, donde Ilyas Kherbouch, quien encabezó el robo, fue sentenciado a 9 años de prisión.

De acuerdo con Mundo Deportivo, el líder del robo tiene 21 años y también es conocido como ‘Ganito’; además de los 9 años en prisión, le impusieron una multa de 80 mil euros.

La sede del juicio fue el Tribunal Correccional de París, pues el asalto se dio en julio de 2023, cuando Donnarumma era futbolista del PSG. Los otros dos implicados no salieron tan mal como Kherbouch.

Khyan Mamouni , de 22 años, fue absuelto pese a ser considerado autor intelectual del asalto y secuestro.

, de 22 años, fue absuelto pese a ser considerado autor intelectual del asalto y secuestro. Moktar Diop, de 24 años, recibió una condena de 5 años en prisión, de los cuales 2 quedaron exentos de cumplirse.

Gianluigi Donnarumma / Foto: Mexsport

El violento asalto que sufrió Donnarumma

Fue la mañana del 21 de julio de 2023 cuando despertamos con la noticia: asaltaron a Gianluigi Donnarumma en su propia casa.

Naturalmente ahora se saben más detalles, como que tanto él como su pareja fueron atados, golpeados y secuestrados por unas horas. Alessia Elefante tenía unas semanas de embarazo y sufrió un aborto espontáneo poco después del robo.

Los tres sujetos se llevaron joyas, relojes, bolsos y más objetos valiosos antes de huir de la casa del portero italiano. Donnarumma y Alessia fueron encontrados horas más tarde.

Ni Gianluigi ni su pareja se presentaron al juicio, celebrado entre el 10 y 11 de septiembre, mismo que fue interrumpido un momento porque Ilyas Kherbouch lanzó diversas amenazas al ser encontrado culpable.