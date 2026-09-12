Luis Ángel Malagón está de vuelta con América Sub-21 pero comete terrible error ante Cruz Azul

Luis Ángel Malagón está de regreso tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026 con América Sub-21, pero cometió un error que ya se volvió viral

Lo que necesitas saber: Malagón ha jugado 4 partidos con la Sub-21 de América, en los cuales ha recibido 5 goles

Luis Ángel Malagón intenta recuperar el nivel que lo puso como candidato a ser portero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Está jugando con la Sub-21 de América, pero tristemente cometió un error de esos que pegan gacho en la confianza.

Luis Ángel Malagón / Foto: MexSport

El error de Luis Ángel Malagón con América Sub-21

Las Águilas vencieron a Cruz Azul en la Sub-21 este 12 de septiembre con marcador de 2-1, pero ese único gol de La Máquina ya se volvió viral en redes sociales.

Luis Ángel Malagón recibió el balón de parte de su defensa y quiso controlar, pero no se dio cuenta de que Íñigo Cuesta estaba encima de él. Intentó despejar pero fue demasiado tarde; el delantero celeste le tapó el disparo y quedó con el arco abierto.

Foto: Mexsport / Captura al video de @CruzAzul

Malagón intentó enmendar el error y se lanzó buscando bloquear el disparo de Íñigo, pero nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. Acá va el video del gol celeste con error incluido de Luis Ángel.

¿Cuántos partidos y goles lleva Luis Ángel Malagón con la Sub-21?

Malagón regresó a las canchas el pasado 16 de agosto, cuando América Sub-21 recibió a San Luis.

Desde entonces:

Ha jugado 4 partidos, 3 de ellos completos.

Recibió 5 goles .

. Atajó el penal definitivo contra Tijuana que le dio un punto extra al América Sub-21.

Claramente eso de la confianza le ha costado trabajo, pero luego de una lesión tan fuerte y perderse el Mundial 2026, solo necesita tiempo.