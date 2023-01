Gerardo Martino ya es historia en la Selección Mexicana, así que, la búsqueda por el nuevo director técnico ha comenzado en la Federación Mexicana y una de las polémicas es si debe ser mexicano o no.

Primero que nada, Gerardo Martino se vio “chido” y antes de irse, entregó un informe con algunos puntos a mejorar para el siguiente proceso con el nuevo DT.

Entre las cosas que destacan es mayor exportación de mexicanos a Europa, menor cantidad de partidos en Estados Unidos contra selecciones de calidad B, C o más abajo… detallazo del ‘Tata’.

Foto: Getty Images

Y bueno, muchos comentarios se han debatido entre programas de TV, conversaciones entre expertos y deportistas, y hasta entre la afición de la Selección Mexicana.

Peeeeeeeeero, uno de los mayores cuestionamientos es: ¿El DT de México debe de ser mexicano o extranjero? Y entre los seleccionados tenemos opiniones divididas con Chicharito y Héctor Herrera.

Foto: Getty Images

Las declaraciones de Chicharito y Héctor Herrera sobre el nuevo DT de la Selección Mexicana

No fue un intercambio de ideas, sino que entrevistas diferentes, pero uno de los temas que se tocaron fue el del nuevo DT de la Selección Mexicana y la nacionalidad fue un tópico importante.

Héctor Herrera habló en exclusiva con Marca y lo que mencionó es lo mismo que muchos aficionados y Hugo Sánchez, y es que el DT para el Tri debe de ser mexicano.

“El perfil tiene que ser… un técnico mexicano porque la gente influye mucho en la selección (mexicana), en el país y creo que al tener a un técnico mexicano la gente estará más tranquila, no se creará el ambiente que se generó al final y antes del Mundial“, dijo el mediocampista mexa.

Foto: Agencia Mexsport

La cosa es que, Chicharito dijo todo lo contrario a lo de su excompañero, porque minimizó el tema de la nacionalidad para un nuevo DT de la Selección Mexicana y hasta alzó la voz para todos tirar parejo sea extranjero o no.

“Yo soy extranjero, llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me den la oportunidad de un trabajo. Claro que estoy en pro de la gente mexicana y de la gente talentosa, pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que pueda sumar sea de la nacionalidad que sea. Yo uso esto también de ejemplo, en 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino, 2014 era un entrenador mexicano y nos encantó todo lo que pasó en el Mundial, basta de estas novelas hay que unirnos, sea mexicano o no“.

Foto: Agencia Mexsport

Entre que son peras o son manzanas, el debate está bueno y deja muchos comentarios de apoyo a Chicharito y a Héctor Herrera, pero aquí queremos saber la opinión de los sopilectores: ¿El DT de México debe de ser mexicano o no?