Gerardo Martino quedó fuera de la Selección Mexicana tras completar un proceso que fue de más a menos desde el año 2019, y que terminó con la eliminación del Tri en fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022. El argentino se despidió ese mismo día al asegurar que su contrato había terminado.

Un día después, los directivos Federación Mexicana de Futbol dieron a entender que no habrá renovación para el argentino, de modo que sólo hace falta el comunicado oficial para dar por terminada la era de Martino, la peor en la historia del Tri desde el Mundial de Argentina 1978.

La relación de Martino tanto con la prensa como con la afición y hasta con algunos jugadores, se fue deteriorando año con año, hasta llegar al 2022, en el cual llegó a acusar a Zendejas de extorsión, por eso aquí va el recuento de las frases que fueron sentenciando al estratega.

Junio: Cerró las puertas de la Selección

Uno de los aspectos que más se le critican al sudamericano es el hecho de no haber fomentado una competencia interna, por lo cual tenía más del 80% de jugadores definidos para el Mundial, sin importar el nivel o momento futbolístico. Así fue como le cerró las puertas a jugadores de Atlas o elementos que pasaban por mejor momento, como Carlos Acevedo.

“No puede haber una convocatoria masiva de jugadores que no estuvieron, porque parecería que no hicimos nada en tres años”.

Agosto: “Es casi una extorsión”

El caso de Alejandro Zendejas, jugador con nacionalidad mexicana y estadounidense, dejó mal parado al estratega y a la propia Federación Mexicana de Futbol por la forma en la que pretendían orillar al jugador del América a firmar una carta o documento que no pide FIFA para pedir el cambio de representación de federación o selección.

Martino aseguró que Zendejas condicionó la firma del documento a su convocatoria al Mundial de Qatar y ahí se vino abajo esa relación.

“No hay un problema de federación, ni de entrenador. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi una extorsión. Pero la realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista, primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten”, dijo el timonel.

Septiembre: La culpa del juego aéreo

En uno de los últimos partidos amistosos, el Tri encaró a Colombia, al cual le ganaba 2-0 en el primer tiempo, pero en el complemento se le vino la noche y cayó 3-2. El primer gol colombiano se dio en una jugada a balón parado en la cual Erick Gutiérrez, en lugar de saltar, se agachó.

Martino explicó que las jugadas aéreas y a balón parado eran un mal del mexicano, lo cual es cierto, sin embargo, justo ese era su trabajo como estratega: corregir los errores. Sin embargo, le echó la culpa a la historia de México.

“El rival se mete al partido por una pelota parada, no porque nosotros fuimos retrocediendo y eso es lo que tenemos que corregir, pero además tiene que ver con la historia de México”, dijo enfurecido en una conferencia de prensa.

Septiembre: “No me dicen con quién tengo que jugar”

La siguiente frases es confusa, y es que Martino explicó que la Selección está hecha para hacerse lo que él quiera, por eso contaba con un cuerpo técnico extenso, aunque iba a permitir órdenes de los dirigentes de la federación.

“Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quien tengo que jugar, va a haber problemas”, dijo después de aquel partido ante Colombia.

Noviembre: Cuando cortó las esperanzas de Chaquito

Santiago Giménez se fue al futbol de Europa con el Feyenoord y se convirtió en el máximo goleador del torneo. Junto a Henry Martín era el delantero en mejor momento, tomando en cuenta que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori estaban lesionados. Aún así, Martino cortó las esperanzas de Giménez al argumentar que se debían respetar jerarquías, por más goles que hiciera con su club.

“Hay que compararlo con la jerarquía o el presente de otros delanteros. Santi es el goleador de Europa League, pero tiene pocos minutos”, dijo.

Noviembre: La foto con Scaloni en la cancha de Newells

En el mes de julio se captó al ‘Tata’ Martino en Argentina, viendo un partido de Newell’s, el equipo de sus amores, y en el estadio coincidió con Lionel Scaloni, técnico de Argentina. Para esa fecha ya se conocía que la albiceleste sería rival del Tri.

Martino fue criticado por priorizar su gusto por el futbol argentino, y dejar de lado al futbol mexicano, y el hecho de ser visto en la cancha de Newells no le ayudó mucho, pero en noviembre soltó esta joyita de frase.

“Si alguien pretende que no vaya a la cancha de Newell’s, viviendo a diez cuadras y jugándose un partido Newell’s, directamente que no me contraten porque voy a ir siempre”, dijo el argentino.

Noviembre: La despedida del ‘Tata’ Martino

Tras la eliminación en el Mundial de Qatar, el estratega dejó claro que no tenía la menor intención de seguir al frente del Tri, y aunque su contrato terminaba el 31 de diciembre, él lo dio por finalizado en ese momento.

“Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la Federación Mexicana de Futbol terminó cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada por hacer”, dijo el 30 de noviembre.