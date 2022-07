El debut de Alison González, Tigres volvió a ganar y llegó ViX+ en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil

La Jornada 3 de la Liga MX Femenil representó el regreso de la mayoría de las seleccionadas a sus clubes y tuvo de todo un poco. Chivas luce imparable y encabeza la tabla general, que luce como pocas veces: América, Cruz Azul y Pumas completan los primeros puestos.

Santos ha sido una grata sorpresa en el arranque del Apertura 2022, mientras los equipos regios levantan tras un flojo inicio.

Sopitas.com

Alison González debutó con América y regresó a las canchas

Con apenas 20 añitos, ‘Aligol’ es una de las referentes de la Liga MX Femenil y en la Jornada 3 debutó como jugadora del América. La atacante se perdió todo el Clausura 2022 consecuencia de una lesión, que la dejó sin actividad desde el 13 de diciembre de 2021.

Sin embargo, no se trató solo de su regreso a las canchas, sino también a la que fue su casa. Alison González tuvo un cálido recibimiento en el terreno de juego por parte de su equipo actual y también de sus excompañeras. Aplausos, ovaciones y el homenaje que merece una exfigura rojinegra se hizo presente en el Jalisco.

Agencia Mexsport

Tigres se reencontró con el gol y el triunfo

Contrario a lo que estábamos acostumbrados, Tigres arrancó el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil sin victorias, hasta la Jornada 3. Las Universitarias volvieron a casa tras el Premundial de la Concacaf y vencieron 4-0 a Querétaro.

Además, rompieron una sequía sin gol de 327 minutos. Stephany Mayor, Lizbeth Ovalle y Mia Fishel fueron las anotadoras en la primera victoria de la canadiense Carmelina Moscato al frente del equipo.

Desirée Monsiváis apoyó a las Rayadas desde la tribuna

La máxima goleadora de la Liga MX Femenil partirá hacia Escocia en unos días, pero antes de irse, apoyó al equipo de sus amores una vez más. Además de que el Monterrey venció 3-1 al Puebla, contó con Monsiváis como invitada de honor.

Desirée Monsiváis puso punto final a una etapa con las Rayadas y reforzará al Glasgow, lo cual representará su segunda etapa en Europa. Eso sí, disfrutó a tope junto a la afición regiomontana como una seguidora más.

Mexsport

ViX+ comenzó a transmitir partidos en exclusiva

TUDN mandó todos los partidos de la Liga MX Femenil a ViX en marzo de 2022, con apenas unas horas de aviso y muchos problemas en la plataforma. Y uno pensaría que no pasaba nada porque se trataba de un servicio gratuito. No obstante, ahora ya tiene costo y hay que pagarlo si se quiere disfrutar de toda la actividad de los equipos que van por esta señal.

Hace algunos meses, la promesa también era que la Liga MX Femenil estaría más cerca de los aficionados en todo el mundo; sin embargo, hay países de Europa que no pueden ni descargar la aplicación en sus teléfonos móviles.

Mientras tanto, ViX+ se llevó en exclusiva el Tigres vs Querétaro. Para aquellos que no quieren pagar el servicio, la alternativa fue Facebook, donde el equipo universitario transmite todos sus partidos, pero las quejas no se hicieron esperar.

Todos los resultados de la Jornada 3 en la Liga MX Femenil

Local Marcador Visitante Atlas 2-2 América Pumas 1-2 Toluca Atlético de San Luis 0-1 Chivas León 0-2 Cruz Azul Necaxa 1-1 Mazatlán Tigres 4-0 Querétaro Santos 2-3 Pachuca Rayadas 3-1 Puebla FC Juárez 0-1 Tijuana