Definido el camino de la Selección Mexicana para las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022

Acaba de terminar la Nations League, aunque no con buenos resultados para México, este 2021 se juega la Copa Oro y también comienzan las eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022 en Concacaf. Así que la Selección Mexicana ya tiene definido su camino si quiere ir a la justa mundialista en el Medio Oriente.

Después de que el 2020 se vio afectado futbolísticamente por el COVID-19 y la pandemia, no pudimos disfrutar mucho de la Selección Mexicana, pero lo que resta de este 2021 estará cargado del combinado nacional y con partidos de suma importancia.

Gerardo Martino vivirá su primera eliminatoria en Concacaf con la Selección Mexicana, con un récord casi perfecto al frente del ‘Tri’ buscará su boleto a Qatar 2022, el cual comenzará el 2 de septiembre en territorio mexicano y terminará el 30 de marzo de 2022.

A diferencia de ediciones pasadas, esta eliminatoria de Concacaf tendrá un cambio significativo, pues dejaron de ser 6 las selecciones que busquen su boleto a la Copa del Mundo y ahora son 8 los equipos que estarán en esta última fase clasificatoria.

5 meses es lo que durará esta eliminatoria mundialista, a partir de septiembre y hasta marzo, se jugarán 14 partidos para conocer a las selecciones que representarán a Concacaf en Qatar 2022. Sólo en el mes de diciembre no se jugarán partidos de este octagonal final.

‘Tata’ Martino no tendrá un camino sencillo en esta eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, pues en las últimas ediciones se ha complicado para la Selección Mexicana y no se ha conseguido el pase “caminando” como decía Ricardo La Volpe.

Estados Unidos, Panamá, Canadá, Jamaica, El Salvador, Honduras y Costa Rica serán los rivales a los que se tendrá que enfrentar la selección mexicana para ganarse un boleto. Esperemos que ahora sí se pueda dar la clasificación y llegar al quinto partido.

