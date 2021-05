Una situación más que complicada es la que está viviendo el Sheffield United no sólo en la Premier League, sino también fuera de la cancha con su jugador Oli McBurnie, quien es el responsable de un ataque a un fanático por las calles de Inglaterra.

El escocés resultó ser mejor atacante en las calles que en la cancha, pues sus bajos números en esta temporada son en gran parte la razón por la que el Sheffield United ya perdió la categoría e irá a la segunda división de Inglaterra para la siguiente campaña.

No se le puede achacar toda la culpa del descenso a Oli McBurnie, pues al final del día, el futbol es un trabajo en conjunto, pero desafortunadamente para él, los números personales dejan mucho que desear para un delantero, ya que tiene el registro de 1 gol en 23 partidos.

Restan 3 jornadas en la Premier League y la suerte no acompañó al Sheffield United, pues sólo tien 17 puntos en 35 partidos de la presente temporada. 5 victorias, 2 empates y 28 derrotas son el saldo de una campaña de terror con 18 anotaciones y 62 goles en contra.

Ataque a fanático por parte de Oli McBurnie

En las redes sociales apareció un video en el que una persona graba al delantero Oli McBurnie, el atacante escocés se acercó a la persona que grababa el video mientras estaba retrocediendo y dejó caer el celular. Se puede ver que McBurnie pisa el dispositivo y posteriormente se enfrasca contra la persona que grababa.

Knaresborough, North Yorkshire fue en donde se dio el ataque y aunque no sabemos la razón por la que el delantero reaccionó de esa manera, nada es justificación para golpear a un fanático, quien resultó con lesiones tras el ataque y aun no ha tomado la decisión si presentará cargos, de acuerdo con el periódico The Sun.

Se reporta desde Inglaterra, que el club ya está al tanto de todo lo sucedido con el ataque de Oli McBurnie a un aficionado, quien se convirtió en la transferencia récord del club en 2019, procedente del Swansea City por alrededor de 20 millones de libras.

No es el primer incidente de Oli McBurnie

Después de su altercado con un aficionado y con la represalia en el aire para Oli McBurnie, recordamos algunos otros casos en los que se ha visto envuelto en el escándalo. En julio del año pasado, fue multado por 28 mil 500 libras por conducir bajo los efectos del alcohol.

A inicios de 2020, la FA abrió una investigación por su conducta tras una fotografía en la que hizo un gesto obsceno a la afición del Cardiff, esto sucedió cuando fue como aficionado del Swansea a ver un partido y sucedió la penosa foto que lo puso en el ojo del huracán.