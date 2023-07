Lo que necesitas saber: El Mundial Femenil se jugará del 20 de julio al 20 de Agosto en Australia y Nueva Zelanda.

¡Buenas noticias! Sí habrá transmisión en México de los 64 partidos del Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda 2023, así que no hay pretextos para perderse el torneo en el que varias figuras del futbol femenil se despedirán de las canchas, como Megan Rapinoe.

Y es que a tan pocos días de que arranque la Copa del Mundo muy pocos medios habían hecho ‘ruido’ con el torneo a diferencia de lo que sucedió con Qatar 2022 y los miles de promocionales que tenían desde un mes antes de la inauguración.

Historias a seguir en el Mundial Femenil

Como en cada justa mundialista el Mundial Femenil 2023 nos regalará varias historias dignas de admirar; el adiós de Megan Rapinoe, la primera participación de Panamá, la sexta Copa del Mundo para Marta Veira con Brasil y muchas más. Por eso, cualquiera que se diga aficionado al futbol no se lo puede perder.

No podemos olvidar que está será la primera edición en la que participarán 32 selecciones a diferencia de las 24 que acudieron a Francia 2019.

Con presencia mexicana en el mundial

Aunque la Selección Mexicana no logró clasificar, México estará representado con cinco jugadoras de la Liga MX Femenil; Jennifer Hermoso de Pachuca jugará su tercer Mundial con España, mientras que, Marta Cox hará su debut con Panamá, Sophia Braun de León representará a Argentina, Jermaine Seoposenwe, nuevo refuerzo de Rayadas, tendrá participación con Sudáfrica y su compañera Valeria Campo irá con Costa Rica.

Además de Ignacio Quintana, entrenador de la Selección Panamá, quien buscará llevar a las ‘Canaleras’ muy lejos en su debut.

¿Cuándo empieza el Mundial Femenil 2023?

El Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda se jugará del 20 de julio al 20 de agosto, será exactamente un mes lleno de puro futbol. Algunos partidos se jugarán en la madrugada por la diferencia de 16 horas que existe entre los países anfitriones con México, así que para cada juego será fundamental tener una buena taza de café.

¿Cómo, cuándo y por donde ver la inauguración del Mundial?

El partido inaugural corre a cargo de Nueva Zelanda vs Noruega y habrá que desvelarse para no perdérselo, pues se jugará a la 1:00 am (tiempo de México) y se podrá disfrutar a través de la plataforma de Vix de manera gratuita. Algunos juegos también irán por la señal de TUDN.

Partido Fecha Hora Transmisión Links Nueva Zelanda vs Noruega 20 de julio 1:00 am Vix Vix

