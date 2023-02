La mexicana Diana Flores se ganó un lugar muy especial durante el Super Bowl. La seleccionada mexicana y campeona de Flag Football protagonizó uno de los comerciales del Super Bowl LVII, en el cual jugaron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, el cual sigue dando de qué hablar, pues la NFL se ha encargado de mostrar muchas de las cosas que no vimos detrás de ese anuncio.

Primero reveló la emoción de sus padres y su familia al ver por primera vez ese comercial. Su familia sabía que participaría en un comercial del Super Bowl, pero desconocían que ella sería la estrella y la encargada de lanzar un mensaje en apoyo y reconocimiento a las mujeres que impulsan el futbol americano.

NFL comparte el detrás de cámaras del comercial de Diana Flores

Ahora, la NFL se ha encargado de mostrarnos una pequeña parte del detrás de cámaras con Diana Flores, y la forma en la que se grabó dicho comercial, y nos revela, por ejemplo, que la mexicana no sólo sorteó a quienes intentaban detenerla, sino que una parte lo hizo cargado en la cadera una estructura con una cámara de frente, de modo que cuando la vimos en primer plano, no había un valiente camarógrafo aguantándole el paso corriendo de espaladas o sobre algún vehículo, sino que era ella misma corriendo com todo y cámara.

Especial

¿Recuerdan la parte en la que Davante Adams la persigue con todo y botarga y ambos se deslizan por la parte central de unas escaleras eléctricas? Pues Diana Flores no tuvo una doble ni hubo trucos, sino que realmente se lanzó y deslizó hasta llegar al piso para seguir corriendo.

No se alcanza a ver si realmente Davante Adams también lo hace, pues en esa parte la botarga aún lleva la cabeza, pero lo podemos apreciar con fondo verde en la parte en la cual renuncia a seguir persiguiéndola. Punto y aparte merece la compleja actuación de MrBeas (jajaja) a quien vemos grabando con su celular esa persecución de Davante.

¡Que grande eres, Diana Flores!

Este detrás de cámaras nos deja claro que Diana Flores se súper rifó, pues siguió siendo una atleta de alto rendimiento incluso para grabar este comercial, con sólo “nomas” de verlo ya estamos cansados de imaginarnos corriendo como ella. ¡Grande, Dana Flores!