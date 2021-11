La verdadera historia del romance entre Cristiana Sinagra y Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona tuvo una vida de excesos, los cuales comenzaron en Europa tras su paso por el Barcelona, donde consumió cocaína por primera vez. La adicción creció mientras jugaba para Napoli, donde se relacionó con varias mujeres a la par de su relación con Claudia Villafañe.

Maradona llegó al Napoli en 1984 y un año más tarde conoció a una mujer italiana de nombre Cristiana Sinagra. Él tenía 24 años de edad, mientras que ella tenía 20.

La historia entre Maradona y Cristiana Sinagra

Aunque la serie ‘Maradona: ‘Sueño Bendito’ muestra a Sinagra conviviendo con la familia de Diego, ella asegura que cuando se conocieron la familia de ‘10’ no se encontraba en Italia, pero además Claudia Villafañe sabía sobre la relación entre ambos, aunque Sinagra pensaba que el futbolista no tenía relación con Claudia.

“No era la amante. Maradona no tenía una relación con Claudia Villafañe, quien cada cierto tiempo lo llamaba a casa y yo respondía, por lo tanto sabía muy bien que estaba con él”, indicó a la revista Diva y Donna en 2007.

Maradona abandonó a Cristiana Sinagra cuando ella tenía cinco meses de embarazo, una vez que partió rumbo a México para el jugar el Mundial de México 1986, y después no se relacionaron más, pese a que el argentino regresó a Italia para continuar su carrera con el Napoli.

El 20 de septiembre de 1986, casi tres meses después de conquistar el Mundial de México 1986, nació Diego Fernando Sinagra, el primer hijo de Maradona y a quien rechazó en constantes ocasiones. Cristiana presentó a su pequeño en una entrevista y aseguró que el padre era Maradona, por lo cual comenzó un proceso legal para que el jugador reconociera su paternidad.

Gracias a su influencia, Diego Maradona logró que se cancelara la transmisión de un programa en el cual Cristiana se somete a un detector de mentiras y es cuestionada sobre la paternidad.

El futbolista fue citado a realizarse pruebas ADN, sin embargo se negó en tres oportunidades y en 1992 una jueza determinó que Diego Fernando podía utilizar el apellido Maradona y que el futbolista argentino debía proporcionar cuatro mil dólares mensuales por su manutención.

“Perdoné a Diego y listo”, respondió Claudia Villafañe sobre la infidelidad con Sinagra. “Le pregunté si era su hijo y me dijo que no y listo, nunca más se tocó el tema. Lo perdoné y me quedé con él”.

Cuando Maradona conoció a su hijo

Fue hasta el año 2003 cuando Diego conoció a su hijo, cuando éste tenía 17 años de edad. Supo que su padre estaba jugando golf en un parque de Italia. Para ese entonces, Maradona se había retirado del futbol y al ver la presencia del joven intentó alejarse en uno de los carritos, sin embargo, pidió que frenaran cuando el joven le dijo: “Esta es tu última oportunidad para conocer a tu hijo”.

Fue hasta 2016, sin embargo, cuando Maradona reconoció legalmente a su primer hijo, y por lo tanto a sus nietos, Diego Matías e India Nicole, con quienes convivió especialmente durante su etapa en Dorados de Sinaloa.

“A menudo me preguntas si te he perdonado, ¿cómo no podría haberlo hecho?, si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento. Te perdonaría mil veces más porque cada niño tiene su propio superhéroe y tú siempre has sido el mío. Te quiero papá”, escribió Diego Maradona Jr, en el cumpleaños 60 de su padre, días antes de su muerte.

Tanto Diego Maradona Jr. como su madre Cristiana Sinagra, han preferido no ver la serie a menos de un año de la muerte del ídolo de Napoli.