La Selección de Francia se quedó con las ganas de festejar un bicampeonato, y es que tenía materia de sobra para hacerlo, pero entre lesiones y enfermos, Les Bleus terminaron por caer ante Argentina en tanda de penales, pese a que Kylian Mbappé hizo tres goles, con los cuales llevó el juego a penales, instancia en la que además marcó en su turno.

Uno de los testigos de todo esta épica final fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien no sólo sigue el futbol de cerca, sino que de plano se involucra, a tal grado que intervino para que Mbappé renovara con el PSG en el pasado mercado de verano, y así frustró el fichaje del francés con el Real Madrid.

Getty images

¿Qué hacía el presidente de Francia en la cancha?

Al igual que con el caso de Mbappé, Macron no sólo se limitó a ver la final contra Argentina, sino que una vez terminado el partido bajó y entró a la cancha directamente para dirigirse con el jugador del PSG, a quien consoló, aunque ese momento fue interrumpido por el ‘Dibu’ Martínez.

Minutos después, el mandatario de Francia entró al vestidor de la selección gala para dirigir un mensaje de ánimo al lado del entrenador, Didier Deschamps, en el cual destacó la forma en la cual se recuperaron del 2-0 a minutos de terminar el segundo tiempo para llevar el juego al alargue y a los penales. “Gracias por hacer soñar a todos los franceses que lo necesitaban”.

El mensaje completo de Macron a la Selección de Francia

“Han hecho soñar a millones de franceses y hoy han vibrado con ustedes. Lo mismo con todo el mundo, no sólo Francia, porque han jugado un gran partido. Ya habrá tiempo para aprender las lecciones. Seguro habrá remordimientos, pero les puedo decir dos que no lo son. Escúchenme bien: son un gran equipo porque no puedo imaginar a ninguno que se pueda recuperar de dos goles de diferencia y a punto de ganar la copa. Falló eso y es la vida, así es el futbol y el deporte, no pudieron hacer nada , pero tuvieron el corazón, el hambre, las ganas y el talento para llegar y por eso quería venir a verlos, para darles las gracias por hacer soñar a todos los franceses que lo necesitaban.

“Gracias a lo que tal vez están pensando en dejar la selección después de esta final. Hay otros que son jóvenes que seguirán durante mucho tiempo. Seguro ganarán muchos otros torneos porque tienen una experiencia acumulada increíble. Esta noche será dura, pero a partir de mañana vamos de nuevo, porque es así como se gana. En definitiva estoy orgulloso de ustedes, viva la república y viva Francia”, dijo el mandatario, quien después abrazó a Deschamps.

Macron fue criticado en Francia

Los gestos de Macron no pasaron desapercibidos y así como hubo quienes aplaudieron su intervención en la final, hubo otros que tacharon sus viajes a Qatar, los cuales costaron cerca de medio millón de euros, lo que equivale a 31 años de salario mínimo francés, tachó el diario Point.

Asimismo, la izquierda de Francia criticó la forma en la cual el presidente se involucró de lleno con la Selección al considerar que se estaba politizando con su acercamiento con Mbappé y su discurso en el vestidor.

Foto: Getty Images

“No hay que politizar el deporte”, publicó el diputado Manuel Bompard, quien de esta manera ironizó con un mensaje del propio Macron.

“Totalmente ridícula”, calificó Sebastian Chenu, vicepresidente de la Agrupación Nacional, tras ser cuestionado sobre la actitud del mandatario. “Fue un tanto lamentable verlo el domingo agarrándose como un clavo a Mbapé”.