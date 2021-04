Estos son los primeros 10 movimientos del Draft 2021 de la NFL

El Draft 2021 ha encaminado los primeros movimientos de los equipos más necesitados de cara a la temporada que inicia en septiembre y los ojos se centraron en Trevor Lawrence, a pesar de que su llegada a los Jacksonville Jaguars estaba más que cantado.

Las franquicias tuvieron un reto especial para este Draft, pues debido a la pendemia de coronavirus, varios juegos colegiales fueron cancelados, además de que hubo varias ausencias, por lo cual el análisis de datos y estadísticas no fue tan sencillo.

Los primeros tres movimientos quedaron marcados por el reclutamiento de quarterback y la sorpresa fue la apuesta de Trey Lance, quien será jugador de los San Francisco 49ers, pese a que las predicciones apuntaban a Mac Jones. Los Dallas Cowboys se retiraron del top-10, luego de no encontrar a los esquineros que anhelaba, así que en ese sentido, los Cowboys serían los perdedores en los primeros picks.

Los Jaguars se llevaron al quarterback más codiciado. Desde su primer año como universitario, con Clemson, dejó claro que ese nivel le quedaba chico. El reto de los Jaguars es crear un equipo lo suficientemente estable para proteger a Lawrence y que le permita realmente mostrar sus cualidades.

The @Jaguars No. 1 overall pick: Trevor Lawrence, QB, Clemson @Trevorlawrencee | @ClemsonFB

Dicen que tiene aspectos similares de Patrick Mahomes, pues es un atleta completo, a tal grado que destacó en todos los deportes desde high school. En contra, se dice que es un jugador no tan consistente, pero de cualquier manera los Jets se llevaron a un quarterback para pensar en el futuro.

No. 2 overall to the @nyjets: Zach Wilson, QB, BYU@zachkapono1 | @BYUfootball

📺: 2021 #NFLDraft on NFLN/ESPN/ABC pic.twitter.com/jEfMlKbF5y

