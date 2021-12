La dramática primera victoria de Lions y los memes de la semana 13 de NFL

Adiós a los equipos en esta temporada que no han ganado, porque los Lions por fin rompieron esa racha negativa de partidos sin ganar. La verdad, es que, de las 10 derrotas, no merecían todas, pero la suerte no estuvo con ellos… hasta la semana 13 de NFL.

Vikings llegaba a la semana 13 de la NFL sin su corredor titular al partido contra los Lions, pero su respaldo Alexander Mattison era una fuerza difícil de detener y en todo el partido, la defensa de los Lions lo padeció en la mayor parte del encuentro.

Al inicio del partido, Adam Thielen, uno de los mejores receptores de la NFL, salió temprano del partido por una lesión y los de Minnesota sufrieron sin una de sus mejores armas en ataque. Además, les auguraba una tarde bastante complicada para ellos.

Los Vikings pensaron que con una anotación faltando menos de dos minutos en el reloj, sería suficiente para llevarse la victoria, pero no contaban con Jared Goff y su talento llevó a los Lions hasta casi la yarda 25 para buscar la victoria con 4 segundos restantes en el reloj.

Amon-Ra St. Brown fue el héroe del partido, Jared Goff lanzó un pase con dirección hacia el receptor y entre dos defensivos, el de los Lions atrapó el balón y lo aseguró junto a su cuerpo para la primera victoria del equipo en la temporada y con posibilidades -mínimas- de postemporada. 99.9% fe y 0.1% posibilidades.

Lo mejor de la semana 13 de NFL

Tom Brady tiene 10-0 contra Falcons

Pesadillas son las que tendrán los Falcons al sufrir una vez más contra Tom Brady. La franquicia de Atlanta nunca le ha ganado al GOAT y cada que lo enfrentan, les hace un partidazo, ya sea en temporada regular, postemporada o hasta en SuperBowl.

Antes de salir a los emparrillados, Tom Brady tenía récord de 9-0 ante Falcons y no tenía intención de que su racha se terminara y así lo hizo. Cuatro pases de anotación fueros los que lanzó el GOAT ante una defensiva de Atlanta que ni las manitas metía.

Ron Gronkowski recibió dos pases de anotación ante Falcons y llegaron a 103 TD en conjunto, la conexión Gronk-Brady es una de las más prolíficas de la historia, pero no sólo eso. Tom Brady quiere todos los récords y sólo en temporada regular llegaron a 90 anotaciones en conjunto, están a 22 de la pareja en primer lugar: Peyton Manning y Marvin Harrison.

Pero Gronkowski también quiere poner su nombre con letras doradas en los libros de récords y con el partido de hoy, ya tiene 30 encuentros con más de 100 yardas recibidas y está a uno solo juego de igualar al líder de todos los tiempos, el gran Tony González que tiene 31.

EL DE SIEMPRE🔝 Tom Brady encuentra a Rob Gronkowski en las diagonales y se vuelven a alejar en el marcador #NFLxFOX Buccaneers 27-17 Falcons 📹: @nflmxpic.twitter.com/IvMy3jrkip — FOX Impacto NFL (@FOXImpactoNFL) December 5, 2021

Chargers se aprovecha de un Joe muy Burrow

Seamos sinceros, el único error que cometió Joe Burrow fue arriesgar -y entregar- el balón a la defensa de los Chargers cuando los Bengals estaban buscando remontar el marcador en desventaja. Tal vez el error más trascendental del encuentro.

Justin Herbert tuvo una noche mágica con tres pases de anotación y una recepción en conversión que valió dos puntos. Pero en total, fueron 63 puntos y un espectáculo terrestre cortesía de Austin Ekeler y Joe Mixon.

Colts más contendiente que nunca

Carson Wentz quiere ganar su división y está completamente enfocado en ello. Titans con las lesiones ha dejado de ser ese equipo contendiente y los Colts quiere el boleto a postemporada sin tener que sea un comodín.

Con un ataque terrestre digno de la élite de la NFL, Jonathan Taylor está demostrando toda su valía en Indianapolis y en la semana 13 se enfrentaron en un juego divisional a Texans. Los de Houston están en caída libre y no se detendrán.

31 puntos sin contestación ante Texans en una noche que podría catapultar a los Colts a lo más alto de la Conferencia Americana.

Steelers se chamaquea a Ravens

En un duelo divisional, los Steelers vencieron a los Ravens, pero no sólo es la estrepitosa derrota de Baltimore ante un rival que no ofrece mucho en la NFL, sino que muy significativa para todos los aficionados Steelers.

La razón, posiblemente sea la última victoria de Ben Roethlisberger ante Baltimore en Pittsburgh. El QB ya mostró su deseo de retirarse al terminar la campaña y qué mejor que hacerlo con un triunfo ante un rival acérrimo y con tus aficionados.

Y no sólo eso, el partido fue un drama total; hasta el final del encuentro, los Steelers hicieron un pase de anotación que les dio la ventaja en el marcador y aunque los Ravens pudieron empatar el marcador, Lamar Jackson se la jugó intentando una conversión de dos puntos para la victoria, pero fallaron en su intento y dejaron el partido en manos de Pittsburgh.

¡Qué final tuvimos en el #RavensFlock–#HereWeGo! Andrews se quedó a nada de conseguir la conversión y los Steelers volvieron al camino de la victoria. ¿Qué piensan de la decisión de John Harbaugh? #NFLxESPN pic.twitter.com/R3ElNtGuVQ — Ciro Procuna (@cprocuna) December 6, 2021

Los memes de la Semana 13 de NFL

Resultados de la jornada

Cowboys 27-17 Saints

Falcons 17-30 Buccaneers

Bears 22-33 Cardinals

Bengals 22-41 Chargers

Lions 29-27 Vikings

Texans 0-31 Colts

Dolphins 20-9 Giants

Jets 18-33 Eagles

Raiders 15-17 Washington Football Team

Rams 37-7 Jaguars

Steelers 20-19 Ravens

Seahawks 30-23 49ers

Chiefs 22-9 Broncos