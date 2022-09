Ricardo Centurión encendió las alarmas de todo el futbol argentino y mundial, pues dio unas declaraciones que preocupan sobre su estado de salud mental.

Actualmente, Ricardo Centurión es parte del plantel de Vélez Sarsfield, pero no es tomado en cuenta para el torneo argentino por el director técnico, Alexander Medina.

Además, de no contar para el DT, también ha estado alejado de las canchas por temas de salud física y emocional, algo que no le ha ayudado en su vida personal.

El exjugador de Atlético de San Luis en la Liga MX, habló para Radio La Red, en donde contó mucho de su estado de salud mental y dio una declaración que dejó helados a todos.

“Me pusieron todos los días por la tarde para que no me cruce con el plantel profesional. Voy a las dos y media, entreno una hora y me vuelvo a mi casa. Mi vida es como lo era en la pandemia porque para un futbolista el fútbol lo es todo y cuando no lo tenés es como estar en pandemia“, dijo el argentino.

Las declaraciones de Ricardo Centurión sobre su salud mental

Después de comentar sobre su actualidad en Vélez Sarsfield y que, en el mercado de pases de invierno, buscará salir del club para sumar minutos de juego, pero también encendió las alarmas de preocupación.

“Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo, era difícil“, sentenció Ricardo Centurión.

Pero, tras esta frase que eriza la piel, Ricardo Centurión encontró la solución en el amor de su hija, aunque el vacío del futbol sigue presente en su corazón.

“Pensaba que el amor de mi hija me iba a hacer olvidar de un montón de cosas, pero el amor de un hijo es diferente a otro amor o a una pérdida. No lo pude soportar hasta mirarla a los ojos a mi hija. Mi hija está creciendo y me hago cargo. Pero me dicen, ¿por qué no lo solucionás?’ No sé, no tengo las respuestas. Duele saber que llega el fin de semana y que no voy a jugar“, agregó.

Ricardo Centurión hace un llamado a no dejar solos a las personas que enfrenten problemas de salud mental, pues él mismo no tuvo la atención necesaria.

“El problema es que a nosotros no nos escuchan. No nos hablan, no nos dicen ‘¿qué te pasa?’ Ni siquiera te putean. ‘¿Qué te anda pasando? No te lo dicen“, sentenció Ricardo Centurión.

La carrera de Ricardo Centurión, de joya a exiliado

El atacante argentino tiene 29 años y un gran talento para jugar futbol, desafortunadamente para él, los excesos y las adicciones no lo han dejado dar su mejor rendimiento.

Debutó en 2012 con Racing y tras un año, se fue a la Serie A con el Genoa a préstamo, pero terminó regresando a Argentina. Fue al futbol de Brasil con Sao Paulo, pero tras su primer año fue cedido a Boca Juniors.

Con Boca Juniors, encontró un excelente nivel que lo catapultó a ser uno de los mejores jugadores del futbol argentino y su rendimiento, lo regresó al Genoa en Italia.

No logró sostenerse en Europa y volvió con Racing Club, donde tampoco encontró su sitio y hasta fue a préstamo a la Liga MX con Atlético de San Luis, equipo con el que no brilló.

Regresó a Argentina con Vélez y tuvo unos cuantos destellos, que lo llevaron a San Lorenzo a préstamo. Ricardo Centurión tenía el talento necesario para ser una de las figuras actuales, pero sus indisciplinas no lo dejaron hacerlo y batalla por encontrar un lugar en el futbol profesional.

