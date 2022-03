¿Por qué el décimo capítulo es el más memorable de la cuarta temporada de ‘Drive to Survive’?

¿Ya vieron la cuarta temporada de ‘Drive to Survive’? Si no has tenido tiempo de ver la serie de la Fórmula 1 y de plano quieres ir a la carnita, este es el lugar (porque además no te vamos a spoilear) y si ya la viste, este es un buen pretexto para volverla a ver.

La cuarta temporada de ‘Drive to Survive’ se enfoca en la lucha por el campeonato de pilotos entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, y hace varias paradas a lo largo de los 10 capítulos sobre aquellos momentos que marcaron la rivalidad, como el choque en Siiverstone y cuando Max terminó literalmente arriba de Hamilton en Monza.

Todo esto para llegar al décimo capítulo, que por mucho es el mejor capitulo de la cuarta temporada y acá te decimos por qué.

Es el capítulo de ‘Drive to Survive’ en el que vemos más tiempo a Checo

Checo Pérez no tuvo un rol protagónico como en la tercera temporada, en la cual se le dedicó al menos la mitad del noveno capítulo. En la cuarta temporada sólo forma parte de los testimonios o entrevistas a los pilotos durante unos cuantos segundos, pero lo vemos en acción en el décimo.

El mexicano jugó un papel relevante para ayudar a Max Verstappen y revivir la épica defensa contra Lewis Hamilton. La reacción de los integrantes de Red Bull es para enmarcarla, pero también las expresiones de cariño hacia Checo son especiales, como el hecho de lo que lo llamen “amigo”.

Verstappen vs Hamilton ¿O Chris Horner vs Toto Wolff?

Uno de los aspectos más interesantes que dejó la temporada 2021 de la Fórmula 1 fue la batalla entre Chris Horner y Toto Wolff para llevar a sus pilotos al campeonato y ‘Drive to Survive’ nos entrega aspectos que no vimos en transmisiones, conferencias o entrevistas.

El apoyo de los integrantes de Red Bull y Mercedes le da un toque muy especial a la batalla, así como los momentos previos a las conferencias de prensa y cuando Horner veía por televisión las entrevistas que concedía Wolff.

¡No Mikey, no!

Uno de los personajes que tomó relevancia en el cierre de la temporada 2021 fue el director de carrera, Michael Masi, a quien Toto Wolff le reclamó con el famoso “¡No Mikey, no!”, cuando éste dio la polémica orden para que los autos lapeados superaran al auto de seguridad antes de la reanudación de la carrera tras el choque de Nocholas Larifi.

La decisión de Masi no sólo sorprendió en Mercedes, sino a otros pilotos en competencia, de modo que esto ayuda a entender un poco la reacción de Toto Wolff sobre todo cuando terminó la carrera y apeló el resultado de la carrera.

‘Drive to Survive’ nos dice en qué nos quedamos

El décimo capítulo de ‘Drive to Survive’ es la oportunidad perfecta para recordar cómo terminó la temporada 2021 y los niveles de tensión en Red Bull y Mercedes de cara al inicio de la temporada 2022 del Gran Circo.

La primera carrera de la temporada es el 20 de marzo en Baréin, donde Checo Pérez guarda gratos recuerdos, pues fue ahí donde se ganó el contrato con Red Bull.

No hay que creerle a Mercedes

Después de los test de Barcelona y Baréin, en Mercedes aseguraron que para el 2022 no cuentan con un auto competitivo… ay ajá. El final del décimo capítulo nos dice todo lo contrario en una escudería que se quedó con ganas de venganza.

Cabe recordar que Mercedes contó con más tiempo para planear y desarrollar el auto del 2022, respecto a Red Bull, que enfocó todo lo que tenía en el cierre de la temporada 2021.