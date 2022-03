Ay ajá: Dice Lewis Hamilton que Mercedes no peleará por ganar en el arranque de temporada de F1

Mercedes tiene cuentas pendientes en la Fórmula 1 y aunque la temporada 2022 parece la oportunidad perfecta para saldarlas, sus elementos no se ilusionan todavía. Ni siquiera Lewis Hamilton, quien buscará su octavo título de la categoría, esta vez con George Russell como compañero.

El piloto británico se dio un ‘break’ después de perder el campeonato de pilotos en Abu Dhabi y apareció en Barcelona y Baréin para probar el nuevo auto del equipo. Sin embargo, todo indica que las cosas no van conforme lo esperado.

38 laps and counting for LH. 👊 A busy morning in the Bahrain heat. 🥵 pic.twitter.com/qDtXZm6Pfc

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 10, 2022

Tanto Russell como Hamilton ya hablaron de que sus monoplazas no están al 100 por ciento. Particularmente Lewis, profundizó en que las correcciones que hacen falta no podrían completarse en menos de una semana para la primera carrera del año.

“Es un poco pronto para tener este tipo de pensamiento, pero por el momento no creo que vayamos a pelear por las victorias. Hay potencial dentro de nuestro monoplaza para conseguirlo; solo tenemos que ser capaces de extraer y solucionar algunos de los problemas, que es en lo que estamos trabajando.

“Hay muchas cosas distintas, no es tan bueno. No creo que vayamos a hacer como en el año pasado, con entrenamientos difíciles antes de pasar a la carrera. Pienso que esta vez tenemos retos mayores y no son cosas de una semana. Nos llevará algo más de tiempo, pero, por lo que me han dicho, tenemos una cantidad considerable de ritmo aún por encontrar“, dijo Hamilton al concluir la pretemporada.

Max Verstappen le respondió a Hamilton porque no le cree ni tantito

Una vez que Hamilton se unió a George Russell para informar la actualidad del equipo, Max Verstappen fue cuestionado sobre el tema. El piloto neerlandés considera que este discurso no es real, pues Toto Wolff y compañía suelen poner como favoritos a sus rivales para luego vencerlos desde la primera carrera.

Pero el campeón no es el único que contradice a Mercedes, porque Carlos Sainz tampoco confía en estas declaraciones. En pocas palabras, el español cree que el equipo se pone como un rival débil para “sorprender” en el primer fin de semana de la temporada.

“Siempre hacen eso. Si otro equipo lo está haciendo bien o se espera que lo pueda hacer bien, entonces ellos siempre dicen ‘oh no, obviamente que no somos los favoritos’. Pero luego, una semana después, cuando las cosas van bien de repente dicen: ‘Oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica’“.

“También estuvieron así el año pasado y después fueron muy fuertes durante el primer fin de semana de carreras“, declaró Verstappen todavía en Baréin después de Hamilton y compañía.